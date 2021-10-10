Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться
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- Алло, это Рабинович?
- Да.
- Здравствуйте, как ваши дела?
- Не может быть!
- Что не может быть?
- Что вы позвонили узнать как мои дела.
Умирающая Сара говорит Абраму:
- Не живи один, обязательно женись. Месяц погорюй, но обязательно найди себе женщину и женись.
- Сарочка, проси все, что хочешь, но только не это. Лучше тебя я все равно не найду, а такая, как ты, мне и на фиг не нужна.
Ближайшее будущее. Только что женившийся сын спрашивает отца:
- Батя, почему у мамы и фигура, и лицо красивые, а у моей жены только фигура?
- Дак, сынок, мы же без масок знакомились!
Сын, решив, что его отец уже совсем старый и является обузой для него, сдал его в дом престарелых. Его пятилетний сын спрашивает:
- Ты записал адрес, куда ты отвез дедушку?
- Ты хочешь его навещать?
- Я хочу знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда ты станешь стареньким.
По телевизору маленький мальчик увидел, как индейцы наносят боевую раскраску. Решил поинтересоваться у папы, что это они делают.
- Так они готовятся к войне, сынок!
- А с кем тогда наша мама каждый день воюет?