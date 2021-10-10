Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться

Сын, решив, что его отец уже совсем старый и является обузой для него, сдал его в дом престарелых. Его пятилетний сын спрашивает:

- Ты записал адрес, куда ты отвез дедушку?

- Ты хочешь его навещать?

- Я хочу знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда ты станешь стареньким.