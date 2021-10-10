Укр

Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
11
Лучшие анекдоты на сайте "Телеграф"
Лучшие анекдоты на сайте "Телеграф"

- Алло, это Рабинович?

- Да.

- Здравствуйте, как ваши дела?

- Не может быть!

- Что не может быть?

- Что вы позвонили узнать как мои дела.

Умирающая Сара говорит Абраму:

- Не живи один, обязательно женись. Месяц погорюй, но обязательно найди себе женщину и женись.

- Сарочка, проси все, что хочешь, но только не это. Лучше тебя я все равно не найду, а такая, как ты, мне и на фиг не нужна.

Ближайшее будущее. Только что женившийся сын спрашивает отца:

- Батя, почему у мамы и фигура, и лицо красивые, а у моей жены только фигура?

- Дак, сынок, мы же без масок знакомились!

Сын, решив, что его отец уже совсем старый и является обузой для него, сдал его в дом престарелых. Его пятилетний сын спрашивает:

- Ты записал адрес, куда ты отвез дедушку?

- Ты хочешь его навещать?

- Я хочу знать, куда мне нужно будет отвезти тебя, когда ты станешь стареньким.

По телевизору маленький мальчик увидел, как индейцы наносят боевую раскраску. Решил поинтересоваться у папы, что это они делают.

- Так они готовятся к войне, сынок!

- А с кем тогда наша мама каждый день воюет?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты