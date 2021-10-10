Укр

Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения Новость обновлена 10 октября 2021, 17:58

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь вечер!

Позвонил друг, поделился восторгом… Он себе секретаршу искал… По объявлению явилось чудное мгновение. На все вопросы хлопало ресницами утвердительно, пока друг не спросил:

— А как у Вас обстоят дела с экселем?

— Мне эксель велик. Я обычно эски ношу.

Я понимаю, когда зависает компьютер или телефон. Но сегодня у меня зависла электронная сигарета.

— Хочу гражданство России получить. К кому обратиться?

— К психиатру.

Самая убедительная ложь начинается словами: "Ты мне, конечно, не поверишь, но …".

Самая страшная работа это быть домохозяйкой! Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит: «А моя жена не работает, дома сидит!»

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