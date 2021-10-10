Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения

Позвонил друг, поделился восторгом… Он себе секретаршу искал… По объявлению явилось чудное мгновение. На все вопросы хлопало ресницами утвердительно, пока друг не спросил:

— А как у Вас обстоят дела с экселем?

— Мне эксель велик. Я обычно эски ношу.