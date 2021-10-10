Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения
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Позвонил друг, поделился восторгом… Он себе секретаршу искал… По объявлению явилось чудное мгновение. На все вопросы хлопало ресницами утвердительно, пока друг не спросил:
— А как у Вас обстоят дела с экселем?
— Мне эксель велик. Я обычно эски ношу.
Я понимаю, когда зависает компьютер или телефон. Но сегодня у меня зависла электронная сигарета.
— Хочу гражданство России получить. К кому обратиться?
— К психиатру.
Самая убедительная ложь начинается словами: "Ты мне, конечно, не поверишь, но …".
Самая страшная работа это быть домохозяйкой! Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит: «А моя жена не работает, дома сидит!»