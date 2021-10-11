Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на день

Подарил теще очень крутой робот пылесос. Она назвала его Валерия, и она отзывалась и делала работу. Но, сегодня он перестал отзываться, перепробовано все, отозвался на Валерий.

Теща, очень громко:

- Валера, хоть ты и сменил пол, но драить его обязан, скотина!