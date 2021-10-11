Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на день
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В студенческой столовке:
- А у вас салат сегодняшний?
- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний, и даже послезавтрашний!
Подарил теще очень крутой робот пылесос. Она назвала его Валерия, и она отзывалась и делала работу. Но, сегодня он перестал отзываться, перепробовано все, отозвался на Валерий.
Теща, очень громко:
- Валера, хоть ты и сменил пол, но драить его обязан, скотина!
А кто-нибудь засек, через сколько лет после смерти Теслы ему начали приписывать разные чудеса? Хочу не пропустить момент, когда Стив Джобс окажется создателем машины времени, телекинеза и домашнего термоядерного реактора.
Разъяренная жена кричит мужу:
- Немедленно проси прощения, негодяй!
- За что?
- Ты начинай извиняться в общих чертах, а за что — я сейчас быстренько придумаю.
Вовочка благодарит своего дядю:
- Большое спасибо тебе за трубу, которую ты мне подарил.
- Тебе так понравилась труба, Вовочка?
- Еще бы! Мама платит мне 10 грн, чтобы я не играл днем, а папа — 20, чтобы я не играл вечером.