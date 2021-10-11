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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на день

Автор
Татьяна Кармазина
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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на день Новость обновлена 11 октября 2021, 12:31

Крутая подборка анекдотов, которые сделают ваш день лучше

В студенческой столовке:

- А у вас салат сегодняшний?

- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний, и даже послезавтрашний!

Подарил теще очень крутой робот пылесос. Она назвала его Валерия, и она отзывалась и делала работу. Но, сегодня он перестал отзываться, перепробовано все, отозвался на Валерий.

Теща, очень громко:

- Валера, хоть ты и сменил пол, но драить его обязан, скотина!

А кто-нибудь засек, через сколько лет после смерти Теслы ему начали приписывать разные чудеса? Хочу не пропустить момент, когда Стив Джобс окажется создателем машины времени, телекинеза и домашнего термоядерного реактора.

Разъяренная жена кричит мужу:

- Немедленно проси прощения, негодяй!

- За что?

- Ты начинай извиняться в общих чертах, а за что — я сейчас быстренько придумаю.

Вовочка благодарит своего дядю:

- Большое спасибо тебе за трубу, которую ты мне подарил.

- Тебе так понравилась труба, Вовочка?

- Еще бы! Мама платит мне 10 грн, чтобы я не играл днем, а папа — 20, чтобы я не играл вечером.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты