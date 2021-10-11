Читаем и улыбаемся: прикольные вечерние анекдоты для настроения
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Жаль, что спутники жизни не заводятся, как коты. Приходишь ты домой, а у подъезда тебя ждет чутка потрепанный, с доверчивым взглядом, на все согласный паренек.
вкра
- Ты не обиделся на мое резкое замечание?
- Ну представь — ты идешь по улице и слышишь как бомж, лежащий на обочине, кричит ругательства в твой адрес, ты бы обиделся?
- С чего это я буду реагировать на реплики опустившегося дегенерата?
- Вот, а я с чего?
укп
Жена пообедала вместе с мужем в ресторане, просматривает счет:
- А это что еще такое: "Колготки женские"?
- Вы бы, чем возмущаться, лучше бы заставили мужа хотя бы ногти постричь, раз уж руки ему распускать разрешаете.
ыу
Вовочка спрашивает Машеньку:
- Слушай, а женская грудь — это первичный или вторичный половой признак?
- Ну, не знаю… Наверное, вторичный, раз у меня их две!
ыуп
- Мужик должен быть хозяином в доме. Я всегда сам решаю, когда стирать, что готовить, когда пить пиво и когда мыть посуду.
- Ты давно женат?
- Я не женат.