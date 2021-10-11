Укр

Читаем и улыбаемся: прикольные вечерние анекдоты для настроения

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
78
Читаем и улыбаемся: прикольные вечерние анекдоты для настроения Новость обновлена 11 октября 2021, 17:12

Подборка анекдотов, которые сделают ваш вечер веселым

Жаль, что спутники жизни не заводятся, как коты. Приходишь ты домой, а у подъезда тебя ждет чутка потрепанный, с доверчивым взглядом, на все согласный паренек.

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- Ты не обиделся на мое резкое замечание?

- Ну представь — ты идешь по улице и слышишь как бомж, лежащий на обочине, кричит ругательства в твой адрес, ты бы обиделся?

- С чего это я буду реагировать на реплики опустившегося дегенерата?

- Вот, а я с чего?

укп

Жена пообедала вместе с мужем в ресторане, просматривает счет:

- А это что еще такое: "Колготки женские"?

- Вы бы, чем возмущаться, лучше бы заставили мужа хотя бы ногти постричь, раз уж руки ему распускать разрешаете.

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Вовочка спрашивает Машеньку:

- Слушай, а женская грудь — это первичный или вторичный половой признак?

- Ну, не знаю… Наверное, вторичный, раз у меня их две!

ыуп

- Мужик должен быть хозяином в доме. Я всегда сам решаю, когда стирать, что готовить, когда пить пиво и когда мыть посуду.

- Ты давно женат?

- Я не женат.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты