Читаем и улыбаемся: прикольные вечерние анекдоты для настроения

- Ты не обиделся на мое резкое замечание?

- Ну представь — ты идешь по улице и слышишь как бомж, лежащий на обочине, кричит ругательства в твой адрес, ты бы обиделся?

- С чего это я буду реагировать на реплики опустившегося дегенерата?

- Вот, а я с чего?