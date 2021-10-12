Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: уморительные анекдоты для хорошего настроения с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина
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Проснулись и тут же улыбнулись: уморительные анекдоты для хорошего настроения с самого утра

Очередная порция самых смешных шуток на утро

Если наступит апокалипсис и начнут воскресать зомби — важно помнить, что зомби можно убить выстрелом в голову. Поэтому необходимо заранее купить армейскую каску.

кпе

Монитор — главное в компьютере. Это знают даже голливудские сценаристы: чуть ли не в каждом втором боевике можно увидеть уничтожение компьютеров путем расстрела мониторов. Нет монитора — нет компьютера!

цуак

Звонок телефона. Трубку снимает маленький сын:

- Але?

- Здравствуй, Васенька, позови, пожалуйста, маму.

- Она не может подойти. Она совершенно беспомощна.

- Неужели заболела?

- Нет. У нее маникюр еще не высох.

ук

- Да у вас кот в магазине! Это же нарушение санитарных норм!

- Так это наш сотрудник, он в штате, мурчандайзер.

- А вон и второй на подоконнике спит!

- Во-первых, не тыкайте пальцем, а во-вторых это наш муркетолог отдыхает.

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- Может, встретимся?

- С одной стороны мне лень, а с другой… А, нет, тут только одна сторона.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты