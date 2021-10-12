Проснулись и тут же улыбнулись: уморительные анекдоты для хорошего настроения с самого утра

- Да у вас кот в магазине! Это же нарушение санитарных норм!

- Так это наш сотрудник, он в штате, мурчандайзер.

- А вон и второй на подоконнике спит!

- Во-первых, не тыкайте пальцем, а во-вторых это наш муркетолог отдыхает.