Проснулись и тут же улыбнулись: уморительные анекдоты для хорошего настроения с самого утра
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Если наступит апокалипсис и начнут воскресать зомби — важно помнить, что зомби можно убить выстрелом в голову. Поэтому необходимо заранее купить армейскую каску.
кпе
Монитор — главное в компьютере. Это знают даже голливудские сценаристы: чуть ли не в каждом втором боевике можно увидеть уничтожение компьютеров путем расстрела мониторов. Нет монитора — нет компьютера!
цуак
Звонок телефона. Трубку снимает маленький сын:
- Але?
- Здравствуй, Васенька, позови, пожалуйста, маму.
- Она не может подойти. Она совершенно беспомощна.
- Неужели заболела?
- Нет. У нее маникюр еще не высох.
ук
- Да у вас кот в магазине! Это же нарушение санитарных норм!
- Так это наш сотрудник, он в штате, мурчандайзер.
- А вон и второй на подоконнике спит!
- Во-первых, не тыкайте пальцем, а во-вторых это наш муркетолог отдыхает.
цуе4
- Может, встретимся?
- С одной стороны мне лень, а с другой… А, нет, тут только одна сторона.