Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты

Подарил тёще очень крутой робот пылесос. Она назвала его Валерия, и она отзывалась и делала работу. Но, сегодня он перестал отзываться, перепробовано всё, отозвался на Валерий.

Тёща, очень громко:

— Валера, хоть ты и сменил пол, но драить его обязан, скотина!!!