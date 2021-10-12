Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты
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Подарил тёще очень крутой робот пылесос. Она назвала его Валерия, и она отзывалась и делала работу. Но, сегодня он перестал отзываться, перепробовано всё, отозвался на Валерий.
Тёща, очень громко:
— Валера, хоть ты и сменил пол, но драить его обязан, скотина!!!
Меня бесит моя фамилии и имя. Я — Кошкина Любовь. Кем же это надо быть, чтобы так меня назвать. У меня с детства кличка «валерьянка», а мне уже 30 лет!
Почему на день строителя никто не одевается в форму, не разбивает об голову кирпичи и не купается в цементе?
Сегодня видел, как в парке подрались две белочки из-за пьяненького мужичка кормившего их орешками, думаю они помирятся и вместе придут к нему вечерком…
Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.