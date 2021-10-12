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Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов на вечер

Автор
Анна Барабан
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Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов на вечер Новость обновлена 12 октября 2021, 18:29

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела.

Если точнее — антидела вырабатывает ленивая железа, которая играет важную роль в укреплении похреннитета и выработке ленькоцитов.

— Три часа после вакцинации пфайзером.

Из побочных эффектов пока лёгкое ощущение того, что я лучше тех у кого спутник.

— Ковид прекратится, когда будет 90% вакцинированных.

— А мы не будем прививаться!

— Дорогой дружок, 90% можно достичь не только за счёт числителя, но и за счёт знаменателя.

Собрались вечером на кладбище вампиры, вурдалаки, упыри разные и заспорили, кто из них изящнее кровь сосать может.

Спорили, спорили да и разбежались, комары их задолбали.

— В такую погоду так и хочется лежать на диване и смотреть сериалы…

— В какую?

— В любую!

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