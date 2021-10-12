Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов на вечер
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Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела.
Если точнее — антидела вырабатывает ленивая железа, которая играет важную роль в укреплении похреннитета и выработке ленькоцитов.
— Три часа после вакцинации пфайзером.
Из побочных эффектов пока лёгкое ощущение того, что я лучше тех у кого спутник.
— Ковид прекратится, когда будет 90% вакцинированных.
— А мы не будем прививаться!
— Дорогой дружок, 90% можно достичь не только за счёт числителя, но и за счёт знаменателя.
Собрались вечером на кладбище вампиры, вурдалаки, упыри разные и заспорили, кто из них изящнее кровь сосать может.
Спорили, спорили да и разбежались, комары их задолбали.
— В такую погоду так и хочется лежать на диване и смотреть сериалы…
— В какую?
— В любую!