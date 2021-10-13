Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные анекдоты на вечер
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Кто же знал, что самое трудное во взрослой жизни — это придумывать, что приготовить на ужин. Каждый день. В течение всей оставшейся жизни. Пока не умрёшь.
Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. «При попытках поговорить о чём-нибудь серьёзном хозяин тупо даёт пожрать» — такое мнение среди котов звучало чаще всего.
Если ты изменил и ушел из семьи — ты козел и мудак. А если жена изменила и ушла из семьи, то это потому, что ты козел и мудак.
Гаишник останавливает даму за рулем. Та выходит шатаясь. Гаишник:
— Так, езда в нетрезвом виде.
— Сама ты езда!
В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить. Сейчас третий час дня, позади две встречи, проехала полгорода. Угадайте, что я забыла снять с головы.