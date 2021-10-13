Укр

Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
197
Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные анекдоты на вечер Новость обновлена 13 октября 2021, 17:38

Очень забавная новая порция анекдотов, которые сделают ваш вечер незабываемым

Кто же знал, что самое трудное во взрослой жизни — это придумывать, что приготовить на ужин. Каждый день. В течение всей оставшейся жизни. Пока не умрёшь.

Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. «При попытках поговорить о чём-нибудь серьёзном хозяин тупо даёт пожрать» — такое мнение среди котов звучало чаще всего.

Если ты изменил и ушел из семьи — ты козел и мудак. А если жена изменила и ушла из семьи, то это потому, что ты козел и мудак.

Гаишник останавливает даму за рулем. Та выходит шатаясь. Гаишник:

— Так, езда в нетрезвом виде.

— Сама ты езда!

В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить. Сейчас третий час дня, позади две встречи, проехала полгорода. Угадайте, что я забыла снять с головы.

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