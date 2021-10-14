Укр

Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
131
Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут Новость обновлена 14 октября 2021, 11:46

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Собеседование.

— где вы видите себя через 5 лет?

— я буду вашим работодателем!

— вы приняты!

— Да, причина Ваших проблем никотин.

— Но доктор, я не курящий.

— Жаль, это сильно затрудняет диагностику.

— Пап, я в пятницу на свадьбу иду, дай денег.

— Пять тысяч хватит?

— Ну ты чо?! Платье, фата..

Вот в кино каждый злодей говорит своей жертве: «Кричи сколько хочешь, тебя все равно никто не услышит». Где найти такую комнату? Я буду там петь!

Основатель социальной сети ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров, с 2017 года проживающий в Дубае, заявил, что «людям лучше отказаться от соцсетей, и жить в прохладе». У меня всё.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня