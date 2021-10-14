Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут
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Собеседование.
— где вы видите себя через 5 лет?
— я буду вашим работодателем!
— вы приняты!
— Да, причина Ваших проблем никотин.
— Но доктор, я не курящий.
— Жаль, это сильно затрудняет диагностику.
— Пап, я в пятницу на свадьбу иду, дай денег.
— Пять тысяч хватит?
— Ну ты чо?! Платье, фата..
Вот в кино каждый злодей говорит своей жертве: «Кричи сколько хочешь, тебя все равно никто не услышит». Где найти такую комнату? Я буду там петь!
Основатель социальной сети ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров, с 2017 года проживающий в Дубае, заявил, что «людям лучше отказаться от соцсетей, и жить в прохладе». У меня всё.