Четверг — это маленькая пятница: веселые вечерние шутки для улыбки
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Шотландец спрашивает жену:
- Что тебе подарить на день рождения?
- Право, я и не знаю…
- Хорошо, даю тебе на размышление еще год.
- Доктор, я очень быстро привязываюсь к людям.
- Ну, голубчик, это не болезнь. Выйдите, пожалуйста, и пригласите следующего пациента.
- Не бросай меня!
- До свадьбы я так любил свою жену, что хотел ее просто задушить в объятиях.
- А теперь?
- А теперь жалею, что не задушил.
Стригу котов. Возможна кастрация. В общем, как получится.
- Доктор, а когда меня на выписку?
- Ну, деньков через восемь-десять.
- А раньше нельзя? Я главный инженер. На днях оборудование придет, монтировать надо.
- А что, без вас не разберутся?
- Да они-то разберутся, но не нужно, чтобы они это поняли!