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Четверг — это маленькая пятница: веселые вечерние шутки для улыбки

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Четверг — это маленькая пятница: веселые вечерние шутки для улыбки Новость обновлена 14 октября 2021, 17:38

Очередная подборка самых смешных шуток на вечер

Шотландец спрашивает жену:

- Что тебе подарить на день рождения?

- Право, я и не знаю…

- Хорошо, даю тебе на размышление еще год.

- Доктор, я очень быстро привязываюсь к людям.

- Ну, голубчик, это не болезнь. Выйдите, пожалуйста, и пригласите следующего пациента.

- Не бросай меня!

- До свадьбы я так любил свою жену, что хотел ее просто задушить в объятиях.

- А теперь?

- А теперь жалею, что не задушил.

Стригу котов. Возможна кастрация. В общем, как получится.

- Доктор, а когда меня на выписку?

- Ну, деньков через восемь-десять.

- А раньше нельзя? Я главный инженер. На днях оборудование придет, монтировать надо.

- А что, без вас не разберутся?

- Да они-то разберутся, но не нужно, чтобы они это поняли!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты