Четверг — это маленькая пятница: веселые вечерние шутки для улыбки

- Доктор, а когда меня на выписку?

- Ну, деньков через восемь-десять.

- А раньше нельзя? Я главный инженер. На днях оборудование придет, монтировать надо.

- А что, без вас не разберутся?

- Да они-то разберутся, но не нужно, чтобы они это поняли!