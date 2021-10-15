Улыбнись и не грусти: уморительные утренние анекдоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 132
Муж с женой из окна видят нищего на площади перед их домом. Жена говорит мужу:
- Иди, прогони его!
- Почему?
- Позавчера я вынесла ему поесть, а вчера он дал мне книгу "Как научиться вкусно готовить".
Устраивается молодой выпускник финансового института на работу трейдером. Начальник отдела объясняет ему его обязанности и, указывая на компьютер говорит:
- А это ваш персональный помощник — компьютер. Он будет выполнять за вас половину работы. Вопросы есть?
- Есть. А можно мне два компьютера?
- Говорят, у тебя теща умерла?
- Да уж.
- Не мучилась, в сознании была?
- Да, в полном сознании того, что у нее не было другого выбора.
Идет судебное заседание. Судья:
- Гражданин Иванов, а зачем это вы принесли в суд монтировку?
Подсудимый:
- А в законе написано, что я имею гарантированное право на защиту!
Корреспондент:
- Скажите, а вы уверены, что ваши виллы, квартиры, машины приобретены на честно заработанные деньги?
- А на какие же еще?
- А мне кажется, что все куплено на народные деньги!
- Да вы что, смеетесь? Откуда у народа такие деньги?!