Укр

Улыбнись и не грусти: уморительные утренние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
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Улыбнись и не грусти: уморительные утренние анекдоты

Пускай ваше утро будет наполнено позитивной энергетикой

Муж с женой из окна видят нищего на площади перед их домом. Жена говорит мужу:

- Иди, прогони его!

- Почему?

- Позавчера я вынесла ему поесть, а вчера он дал мне книгу "Как научиться вкусно готовить".

Устраивается молодой выпускник финансового института на работу трейдером. Начальник отдела объясняет ему его обязанности и, указывая на компьютер говорит:

- А это ваш персональный помощник — компьютер. Он будет выполнять за вас половину работы. Вопросы есть?

- Есть. А можно мне два компьютера?

- Говорят, у тебя теща умерла?

- Да уж.

- Не мучилась, в сознании была?

- Да, в полном сознании того, что у нее не было другого выбора.

Идет судебное заседание. Судья:

- Гражданин Иванов, а зачем это вы принесли в суд монтировку?

Подсудимый:

- А в законе написано, что я имею гарантированное право на защиту!

Корреспондент:

- Скажите, а вы уверены, что ваши виллы, квартиры, машины приобретены на честно заработанные деньги?

- А на какие же еще?

- А мне кажется, что все куплено на народные деньги!

- Да вы что, смеетесь? Откуда у народа такие деньги?!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты