Настраиваемся на позитив в этот осенний день: самые смешные анекдоты
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Ночью нехило так хрюкнула. Сама себя своим хрюком и разбудила. Лежу и думаю, как же хорошо, что муж не услышал. И тут голос в темноте: "Что, трюфель снится?".
- Женщина любит ушами…
- Что?
- Ушами, говорю, женщина любит.
- Чем?!
- Иди домой, фригидная!
Жена устроила дочку к себе в контору на стажировку. Вернулись с новогоднего корпоратива рано. Скучно говорят.
Одна была с мамой, другая с дочкой.
- И знаете, что самое интересное? Абсолютно все религии сходятся в одном: земная жизнь, наполненная страданиями, подготовка к иной вечной и полной радостей жизни. Я уверен — все вместе не могут ошибаться!
- А в этой больнице есть другой реаниматолог или вы один?
Пьяного мужика ночью останавливает полицейский и спрашивает:
- Куда идете?
- Иду на лекцию о вреде алкоголизма!
- Кто же тебе ее ночью читать будет?
- Теща и жена!