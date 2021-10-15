Укр

Настраиваемся на позитив в этот осенний день: самые смешные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
83
Настраиваемся на позитив в этот осенний день: самые смешные анекдоты Новость обновлена 15 октября 2021, 11:19

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать

Ночью нехило так хрюкнула. Сама себя своим хрюком и разбудила. Лежу и думаю, как же хорошо, что муж не услышал. И тут голос в темноте: "Что, трюфель снится?".

- Женщина любит ушами…

- Что?

- Ушами, говорю, женщина любит.

- Чем?!

- Иди домой, фригидная!

Жена устроила дочку к себе в контору на стажировку. Вернулись с новогоднего корпоратива рано. Скучно говорят.

Одна была с мамой, другая с дочкой.

- И знаете, что самое интересное? Абсолютно все религии сходятся в одном: земная жизнь, наполненная страданиями, подготовка к иной вечной и полной радостей жизни. Я уверен — все вместе не могут ошибаться!

- А в этой больнице есть другой реаниматолог или вы один?

Пьяного мужика ночью останавливает полицейский и спрашивает:

- Куда идете?

- Иду на лекцию о вреде алкоголизма!

- Кто же тебе ее ночью читать будет?

- Теща и жена!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты