Повеселитесь от души: уморительные анекдоты на вечер
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- Ты уже привился?
- Пока нет.
- Это почему?
- После вакцинации целых три дня пить нельзя. Вот и отложил до зимы. Ведь зимой дни короче.
- Я тут твою фигурку из бумаги вырезал, сейчас с ней что-то сделаю. Интересно, ты это почувствуешь?
- Покорми ее, а?
У молодой учительницы был медовый месяц, и она попросила свою хорошую подругу заменить ее на уроках. О чем, естественно, рассказала мужу. Через некоторое время на вечеринке кто-то решил познакомить мужа с этой самой подругой, думая, что они не знают друг друга. Муж прервал: "Да мы уже давно знакомы! Она заменяла мою жену во время медового месяца".
- Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
- А у вас есть рецепт?
- А что, свидетельства о браке уже недостаточно?
- А почему ты всегда веселый и никогда не унываешь?
- Так сегодня все плохо, завтра жизнь будет еще хуже, вот я и радуюсь, что сегодня не так хреново как будет завтра!