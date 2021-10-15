Укр

Повеселитесь от души: уморительные анекдоты на вечер

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Повеселитесь от души: уморительные анекдоты на вечер Новость обновлена 15 октября 2021, 16:49

Веселые шутки, которые помогут вам расслабиться

- Ты уже привился?

- Пока нет.

- Это почему?

- После вакцинации целых три дня пить нельзя. Вот и отложил до зимы. Ведь зимой дни короче.

- Я тут твою фигурку из бумаги вырезал, сейчас с ней что-то сделаю. Интересно, ты это почувствуешь?

- Покорми ее, а?

У молодой учительницы был медовый месяц, и она попросила свою хорошую подругу заменить ее на уроках. О чем, естественно, рассказала мужу. Через некоторое время на вечеринке кто-то решил познакомить мужа с этой самой подругой, думая, что они не знают друг друга. Муж прервал: "Да мы уже давно знакомы! Она заменяла мою жену во время медового месяца".

- Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.

- А у вас есть рецепт?

- А что, свидетельства о браке уже недостаточно?

- А почему ты всегда веселый и никогда не унываешь?

- Так сегодня все плохо, завтра жизнь будет еще хуже, вот я и радуюсь, что сегодня не так хреново как будет завтра!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты