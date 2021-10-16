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Хирург может все, что ему позволит анестезиолог: анекдоты к празднику, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина
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День анестезиолога 16 октября - лучшие шутки к празднику Новость обновлена 16 октября 2021, 11:17
День анестезиолога 16 октября - лучшие шутки к празднику

В этот день "Телеграф" сделал подборку самых смешных анекдотов про анестезиологов, которые 16 октября отмечают свой профессиональный праздник.

- Расслабьтесь, больной. Сейчас я сделаю Вам местную анестезию.

- За такие деньги я хотел бы получить что-нибудь импортное.

Начинается операция в сельской больнице. Анестезиолог подходит к хирургу и спрашивает:

- Какой наркоз давать — глубокий, или мягкий?

Хирург говорит:

- Мягкий.

Анестезиолог откладывает полено, садится на стул у головы пациента и начинает напевать: "Баю-баюшки-баю…"

Больной на операционном столе:

- Доктор, а вы не забыли про наркоз?

- Наркоз? Зачем вам наркоз? Увидите, что я с вами делаю — сами отключитесь.

Патологоанатом заходит в гости к анестезиологу. Анестезиолог:

- Пойдем, я тебе покажу своих пациентов, они скоро станут твоими.

Патологоанатом:

- Не-е-е… Я твоих пациентов боюсь! Они шевелятся!

Анестезиолог летит в отпуск. Вдруг стюардесса объявляет:

- Есть ли среди пассажиров анестезиолог? Срочно пройдите к 12 месту.

Подходит он к указанному месту, а там мужик водку по стопкам разливает.

- Вы кто? — спрашивает анестезиолог.

- Хирург. Не привык я, понимаешь, пить без анестезиолога!

Также в этот день отмечают свой праздник начальники и начальницы. С шутками о боссах сегодняшнего времени вы можете ознакомиться в свежем материале "Телеграфа".

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Всемирный день анестезии (День анестезиолога)