Хирург может все, что ему позволит анестезиолог: анекдоты к празднику, которые улыбнут

В этот день "Телеграф" сделал подборку самых смешных анекдотов про анестезиологов, которые 16 октября отмечают свой профессиональный праздник.

- Расслабьтесь, больной. Сейчас я сделаю Вам местную анестезию. - За такие деньги я хотел бы получить что-нибудь импортное.

Начинается операция в сельской больнице. Анестезиолог подходит к хирургу и спрашивает: - Какой наркоз давать — глубокий, или мягкий? Хирург говорит: - Мягкий. Анестезиолог откладывает полено, садится на стул у головы пациента и начинает напевать: "Баю-баюшки-баю…"

Больной на операционном столе: - Доктор, а вы не забыли про наркоз? - Наркоз? Зачем вам наркоз? Увидите, что я с вами делаю — сами отключитесь.

Патологоанатом заходит в гости к анестезиологу. Анестезиолог: - Пойдем, я тебе покажу своих пациентов, они скоро станут твоими. Патологоанатом: - Не-е-е… Я твоих пациентов боюсь! Они шевелятся!

Анестезиолог летит в отпуск. Вдруг стюардесса объявляет: - Есть ли среди пассажиров анестезиолог? Срочно пройдите к 12 месту. Подходит он к указанному месту, а там мужик водку по стопкам разливает. - Вы кто? — спрашивает анестезиолог. - Хирург. Не привык я, понимаешь, пить без анестезиолога!

Также в этот день отмечают свой праздник начальники и начальницы. С шутками о боссах сегодняшнего времени вы можете ознакомиться в свежем материале "Телеграфа".