Хирург может все, что ему позволит анестезиолог: анекдоты к празднику, которые улыбнут
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В этот день "Телеграф" сделал подборку самых смешных анекдотов про анестезиологов, которые 16 октября отмечают свой профессиональный праздник.
- Расслабьтесь, больной. Сейчас я сделаю Вам местную анестезию.
- За такие деньги я хотел бы получить что-нибудь импортное.
Начинается операция в сельской больнице. Анестезиолог подходит к хирургу и спрашивает:
- Какой наркоз давать — глубокий, или мягкий?
Хирург говорит:
- Мягкий.
Анестезиолог откладывает полено, садится на стул у головы пациента и начинает напевать: "Баю-баюшки-баю…"
Больной на операционном столе:
- Доктор, а вы не забыли про наркоз?
- Наркоз? Зачем вам наркоз? Увидите, что я с вами делаю — сами отключитесь.
Патологоанатом заходит в гости к анестезиологу. Анестезиолог:
- Пойдем, я тебе покажу своих пациентов, они скоро станут твоими.
Патологоанатом:
- Не-е-е… Я твоих пациентов боюсь! Они шевелятся!
Анестезиолог летит в отпуск. Вдруг стюардесса объявляет:
- Есть ли среди пассажиров анестезиолог? Срочно пройдите к 12 месту.
Подходит он к указанному месту, а там мужик водку по стопкам разливает.
- Вы кто? — спрашивает анестезиолог.
- Хирург. Не привык я, понимаешь, пить без анестезиолога!
Также в этот день отмечают свой праздник начальники и начальницы. С шутками о боссах сегодняшнего времени вы можете ознакомиться в свежем материале "Телеграфа".