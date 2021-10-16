Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер
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- Этот Рабинович — полный пессимист: у него даже личный доктор есть.
- Ну и что, у меня тоже есть личный стоматолог.
- Да, но у него — личный патологоанатом.
Анджелина Джоли и Брэд Питт, на самом деле, несчастные люди! Им во время секса и представить-то некого…
- Больной, почему Вы не записываете, когда принимать лекарства: до, во время, или после еды?
- Доктор, лекарств так много, что денег на еду уже все равно не остается…
Маленькая дочь спрашивает папу:
- Пап, а что такое секс?
Папа старается объяснить, адаптируясь к возрасту. Дочь сперва слушает, а потом перебивает:
- Пап, ну какой ты глупый. Секс — это шесть, а севен — семь!
Вовочка звонит соседке в дверь:
- Тетя Клава, моя мама заболела — дай-те чуточку малинового варенья.
- Конечно, Вовочка, конечно. Куда тебе его положить?
- Да не надо его никуда класть — я его тут сожру!