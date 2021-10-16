Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Автор
Татьяна Кармазина
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Свежая порция шуток специально для наших читателей

- Этот Рабинович — полный пессимист: у него даже личный доктор есть.

- Ну и что, у меня тоже есть личный стоматолог.

- Да, но у него — личный патологоанатом.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, на самом деле, несчастные люди! Им во время секса и представить-то некого…

- Больной, почему Вы не записываете, когда принимать лекарства: до, во время, или после еды?

- Доктор, лекарств так много, что денег на еду уже все равно не остается…

Маленькая дочь спрашивает папу:

- Пап, а что такое секс?

Папа старается объяснить, адаптируясь к возрасту. Дочь сперва слушает, а потом перебивает:

- Пап, ну какой ты глупый. Секс — это шесть, а севен — семь!

Вовочка звонит соседке в дверь:

- Тетя Клава, моя мама заболела — дай-те чуточку малинового варенья.

- Конечно, Вовочка, конечно. Куда тебе его положить?

- Да не надо его никуда класть — я его тут сожру!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты