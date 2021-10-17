Позитивная утренняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки
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Ночью нехило так хрюкнула. Сама себя своим хрюком и разбудила. Лежу и думаю, как же хорошо, что муж не услышал. И тут голос в темноте: «Что, трюфель снится?»
Странно, что христиане пропагандируют воздержание как способ предохранения. Ведь, согласно их религии, он тоже не на 100% эффективен.
— Ваше резюме впечатляет и при личном общении вы произвели огромное впечатление на директора.
— Это ещё что, видели бы вы меня трезвым.
Уже само существование кириллицы и отсутствие мефодицы говорит о предприимчивости Кирилла и простодушии Мефодия.
— Ты где был?
— На свадьбе у Коляна… Ты не представляешь, как все напились!
— Ну почему же не представляю… Фату сними.