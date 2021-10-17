Укр

Позитивная утренняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки

Автор
Анна Барабан
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Позитивная утренняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Ночью нехило так хрюкнула. Сама себя своим хрюком и разбудила. Лежу и думаю, как же хорошо, что муж не услышал. И тут голос в темноте: «Что, трюфель снится?»

Странно, что христиане пропагандируют воздержание как способ предохранения. Ведь, согласно их религии, он тоже не на 100% эффективен.

— Ваше резюме впечатляет и при личном общении вы произвели огромное впечатление на директора.

— Это ещё что, видели бы вы меня трезвым.

Уже само существование кириллицы и отсутствие мефодицы говорит о предприимчивости Кирилла и простодушии Мефодия.

— Ты где был?

— На свадьбе у Коляна… Ты не представляешь, как все напились!

— Ну почему же не представляю… Фату сними.

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