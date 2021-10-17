Укр

Разбавьте этот день яркими красками: шутки для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Разбавьте этот день яркими красками: шутки для хорошего настроения Новость обновлена 17 октября 2021, 11:37

Эти анекдоты подарят вам отличное настроение на весь день

— А правда, что, если женишься в пятницу, то будешь несчастным всю жизнь?

— Правда. Почему пятница должна быть исключением?

Когда дизайнер обуви умирает, черти на том свете с помощью топора и рубанка придают его стопам ту форму, на которую он при жизни создавал свои модели.

— Вот недолюбливаю я эту нашу соседку! Вечно она на кого-то орëт.

— Это не ты. Это сосед её недолюбливает. Если б долюбливал — не орала бы.

— Должен вас предупредить — сегодня бензин чуточку подорожал…

— Ой, я вас умоляю! налейте мне 30 литров вчерашнего

Давайте перестанем делиться на правых и левых, и начнём делиться на рэперов и рокеров как раньше, так было интереснее.

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