Разбавьте этот день яркими красками: шутки для хорошего настроения
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— А правда, что, если женишься в пятницу, то будешь несчастным всю жизнь?
— Правда. Почему пятница должна быть исключением?
Когда дизайнер обуви умирает, черти на том свете с помощью топора и рубанка придают его стопам ту форму, на которую он при жизни создавал свои модели.
— Вот недолюбливаю я эту нашу соседку! Вечно она на кого-то орëт.
— Это не ты. Это сосед её недолюбливает. Если б долюбливал — не орала бы.
— Должен вас предупредить — сегодня бензин чуточку подорожал…
— Ой, я вас умоляю! налейте мне 30 литров вчерашнего
Давайте перестанем делиться на правых и левых, и начнём делиться на рэперов и рокеров как раньше, так было интереснее.