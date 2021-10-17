Укр

Прочитал прикольчик - получил задорчик: юморные вечерние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Прочитал прикольчик - получил задорчик: юморные вечерние анекдоты Новость обновлена 17 октября 2021, 17:19

Свежая подборка уморительных анекдотов на вечер

- Расскажите о вашем самом большом вкладе в оптимизацию проекта. Это может быть что-то техническое, процессы — что угодно.

- Уволился.

В жизни многих молодых активных людей, начинающих бизнес за бизнесом и удачно инвестирующих деньги, всегда наступал этот переломный момент, когда они родились в богатой семье.

Мужик покупает в киоске сигареты. Продавщица протягивает ему пачку с надписью "Курение приводит к импотенции". Мужик, шарахаясь от нее как черт от ладана:

- Нет, нет, девушка, дайте лучше рак легких или инсульт!

- Ребята, вон смотрите, Светка идет, а у нее, между прочим, сегодня день рождения!

- О, я за подарком.

- А я за цветами.

- Я за водкой.

- А я с ней тоже один не останусь!

В камеру смертников входит надзиратель.

- Послушайте, завтра, перед тем как посадить на электрический стул, у вас спросят, какое ваше последнее желание. Вам уже все равно, так попросите, чтобы мне повысили жалованье.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты