Прочитал прикольчик - получил задорчик: юморные вечерние анекдоты
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- Расскажите о вашем самом большом вкладе в оптимизацию проекта. Это может быть что-то техническое, процессы — что угодно.
- Уволился.
В жизни многих молодых активных людей, начинающих бизнес за бизнесом и удачно инвестирующих деньги, всегда наступал этот переломный момент, когда они родились в богатой семье.
Мужик покупает в киоске сигареты. Продавщица протягивает ему пачку с надписью "Курение приводит к импотенции". Мужик, шарахаясь от нее как черт от ладана:
- Нет, нет, девушка, дайте лучше рак легких или инсульт!
- Ребята, вон смотрите, Светка идет, а у нее, между прочим, сегодня день рождения!
- О, я за подарком.
- А я за цветами.
- Я за водкой.
- А я с ней тоже один не останусь!
В камеру смертников входит надзиратель.
- Послушайте, завтра, перед тем как посадить на электрический стул, у вас спросят, какое ваше последнее желание. Вам уже все равно, так попросите, чтобы мне повысили жалованье.