Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты для отличного настроения

Иду себе по парку, ем мороженое. Навстречу бежит мужик. Подбежал, зарядил в поддых, размазал по моей голове мороженое и столкнул меня в клумбу. Уже из грязи слышу , как какая то девица пропищала:

— Папа, папа… это не он!