Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты для отличного настроения
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Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.
Иду себе по парку, ем мороженое. Навстречу бежит мужик. Подбежал, зарядил в поддых, размазал по моей голове мороженое и столкнул меня в клумбу. Уже из грязи слышу , как какая то девица пропищала:
— Папа, папа… это не он!
Продюсером фильмов про Джеймса Бонда значится женщина по имени Барбара Брокколи. Наверное, её правки по сценарию неприятные, но полезные.
— Ох уж эта моя популярность… Опять поклонницы, автографы…
— Блин, Петрович, расписывайся уже в ведомости и отойди от кассирши, другие тоже хотят зарплату получить.
Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт.
Я, с надеждой: Ипотечный?
— Расскажите о самом большом вашем вкладе в оптимизацию проекта. Это может быть что-то техническое, процессы — что угодно.
— Уволился.
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