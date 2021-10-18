Укр

Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты для отличного настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты для отличного настроения Новость обновлена 18 октября 2021, 10:59

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

Иду себе по парку, ем мороженое. Навстречу бежит мужик. Подбежал, зарядил в поддых, размазал по моей голове мороженое и столкнул меня в клумбу. Уже из грязи слышу , как какая то девица пропищала:

— Папа, папа… это не он!

Продюсером фильмов про Джеймса Бонда значится женщина по имени Барбара Брокколи. Наверное, её правки по сценарию неприятные, но полезные.

— Ох уж эта моя популярность… Опять поклонницы, автографы…

— Блин, Петрович, расписывайся уже в ведомости и отойди от кассирши, другие тоже хотят зарплату получить.

Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счёт.

Я, с надеждой: Ипотечный?

— Расскажите о самом большом вашем вкладе в оптимизацию проекта. Это может быть что-то техническое, процессы — что угодно.

— Уволился.

Теги:
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