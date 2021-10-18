Самое время улыбнуться: новые анекдоты на вечер
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В жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда понимаешь — надо жениться. А потом наступает другой, когда понимаешь — не надо было…
Окулист — пациенту:
— Скоро вы сможете читать без очков.
— Да как же это я буду читать без очков, если я и с очками-то не очень?
— Пальцами, мой дорогой, пальцами!
Армрестлинг, безусловно, является самым мужественным видом спорта из всех, в которых два мужика держатся за руки.
— У меня очень необычная система гадания. Я гадаю на картах.
— Да это в наше время каждый второй умеет.
— Гадать на сим-картах?
Каждый день мама меня спрашивает, что я сегодня ела в детском саду. Я увлечённо рассказываю, какими, например, вкусными были борщ на обед и оладушки на полдник. Работаю воспитателем.