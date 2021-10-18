Укр

Самое время улыбнуться: новые анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Самое время улыбнуться: новые анекдоты на вечер Новость обновлена 18 октября 2021, 17:03

Свежая порция юмора специально для наших читателей.

В жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда понимаешь — надо жениться. А потом наступает другой, когда понимаешь — не надо было…

Окулист — пациенту:

— Скоро вы сможете читать без очков.

— Да как же это я буду читать без очков, если я и с очками-то не очень?

— Пальцами, мой дорогой, пальцами!

Армрестлинг, безусловно, является самым мужественным видом спорта из всех, в которых два мужика держатся за руки.

— У меня очень необычная система гадания. Я гадаю на картах.

— Да это в наше время каждый второй умеет.

— Гадать на сим-картах?

Каждый день мама меня спрашивает, что я сегодня ела в детском саду. Я увлечённо рассказываю, какими, например, вкусными были борщ на обед и оладушки на полдник. Работаю воспитателем.

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