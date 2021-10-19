Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться
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Старый викинг поучает молодого.
— Если вы причалили к берегу английской деревушки и видите церковь грабьте сразу её.
— Но почему?
— Если там есть церковь, то в самой деревне уже грабить нечего.
Этапы жизни одесской женщины: «Больная. Больная. Больная. Очень больная. Смертельно больная. Вдова».
— Слушай, вот у тебя «Бентли», вилла, яхта, где ты столько денег берёшь?
— В казино!
— Игрок? И тебе так везёт??
— Я — владелец!!! А им — не везёт…
Финансовая грамотность — это когда понимаешь, что если абонемент в фитнес на месяц стоит 1000 грн, а на год — 5000 грн, то выгоднее будет не брать его вообще.
Тимати получил роль в постановке «Гамлета» в Большом Театре. Именно его череп будет держать главный герой.