Укр

Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться

Автор
Анна Барабан
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Для тех, кто встал не с той ноги: шутки, которые заставят вас смеяться Новость обновлена 19 октября 2021, 12:28

Очень забавная подборка шуток, которая сделает ваш день веселым.

Старый викинг поучает молодого.

— Если вы причалили к берегу английской деревушки и видите церковь грабьте сразу её.

— Но почему?

— Если там есть церковь, то в самой деревне уже грабить нечего.

Этапы жизни одесской женщины: «Больная. Больная. Больная. Очень больная. Смертельно больная. Вдова».

— Слушай, вот у тебя «Бентли», вилла, яхта, где ты столько денег берёшь?

— В казино!

— Игрок? И тебе так везёт??

— Я — владелец!!! А им — не везёт…

Финансовая грамотность — это когда понимаешь, что если абонемент в фитнес на месяц стоит 1000 грн, а на год — 5000 грн, то выгоднее будет не брать его вообще.

Тимати получил роль в постановке «Гамлета» в Большом Театре. Именно его череп будет держать главный герой.

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