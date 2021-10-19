Главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу: смешные анекдоты о "любимой" маме
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Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тёщу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.
Приехала тёща в гости.
Маленький мальчик:
— Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет!
— Внучок, а какой фокус?
— Папа сказал, что если ты ещё раз появишься, то он на стену залезет!
— Петя попросил положить ему в гроб топор.
— Зачем?
— Говорит, буду с ним там ходить, а вдруг теща где-то попадется.
- Папа, расскажи мне сказку!
- Какую?
- Какую мама вчера рассказывала, там ещё волк бабушку съел.
- А, мою любимую! Ну, слушай: идёт, значит, тёщенька Клавдия Захаровна одна ночью по лесу…
Если мама говорит, что ты много кушаешь, мало двигаешься и долго спишь, значит это не твоя, а её мама.