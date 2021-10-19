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Главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу: смешные анекдоты о "любимой" маме

Автор
Анна Барабан
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Главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу: смешные анекдоты о "любимой" маме Новость обновлена 19 октября 2021, 17:47

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться

Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тёщу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.

Приехала тёща в гости.

Маленький мальчик:

— Ура! Бабуля приехала, теперь папа фокус покажет!

— Внучок, а какой фокус?

— Папа сказал, что если ты ещё раз появишься, то он на стену залезет!

— Петя попросил положить ему в гроб топор.

— Зачем?

— Говорит, буду с ним там ходить, а вдруг теща где-то попадется.

- Папа, расскажи мне сказку!

- Какую?

- Какую мама вчера рассказывала, там ещё волк бабушку съел.

- А, мою любимую! Ну, слушай: идёт, значит, тёщенька Клавдия Захаровна одна ночью по лесу…

Если мама говорит, что ты много кушаешь, мало двигаешься и долго спишь, значит это не твоя, а её мама.

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