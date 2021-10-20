Позитивная вечерняя нотка: веселые шутки для вашей улыбки

Пустыня, в ней маленький такой оазис. Вокруг оазиса по кругу бежит человек, а за ним гонится лев. Тут выходит второй человек из оазиса, смотрит на все это и кричит первому:

- Эй! Он тебя догоняет.

- Ничего, у меня два круга в запасе.