Позитивная вечерняя нотка: веселые шутки для вашей улыбки
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Пустыня, в ней маленький такой оазис. Вокруг оазиса по кругу бежит человек, а за ним гонится лев. Тут выходит второй человек из оазиса, смотрит на все это и кричит первому:
- Эй! Он тебя догоняет.
- Ничего, у меня два круга в запасе.
Во время танца кавалер нежно прижимает к себе партнершу и шепчет:
- Ах, я чувствую себя, как в раю!
- В самом деле? А я как в автобусе.
- Мы поставили вам светофор, переходите на зеленый свет, пожалуйста.
- Я вы гарантируете, что меня точно не собьют?
- Нет.
- Понятно все, сами переходите на зеленый тогда. Придумали еще один инструмент контроля, мой свободный дух не сломить!
Начало отношений — это когда мужчина перед каждой встречей с женщиной чистит зубы. А вот, когда он слопает тарелку борща с чесночком и лезет к женщине целоваться — это уже семейная жизнь…
- Молодой человек, а сколько стоит вон тот ковер?
- Какой?
- Вон тот, за шесть пятьсот.
- Девять тысяч.
- Спасибо.