Укр

Позитивная вечерняя нотка: веселые шутки для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Позитивная вечерняя нотка: веселые шутки для вашей улыбки Новость обновлена 20 октября 2021, 17:46

Свежая вечерняя подборка самых смешных шуток

Пустыня, в ней маленький такой оазис. Вокруг оазиса по кругу бежит человек, а за ним гонится лев. Тут выходит второй человек из оазиса, смотрит на все это и кричит первому:

- Эй! Он тебя догоняет.

- Ничего, у меня два круга в запасе.

Во время танца кавалер нежно прижимает к себе партнершу и шепчет:

- Ах, я чувствую себя, как в раю!

- В самом деле? А я как в автобусе.

- Мы поставили вам светофор, переходите на зеленый свет, пожалуйста.

- Я вы гарантируете, что меня точно не собьют?

- Нет.

- Понятно все, сами переходите на зеленый тогда. Придумали еще один инструмент контроля, мой свободный дух не сломить!

Начало отношений — это когда мужчина перед каждой встречей с женщиной чистит зубы. А вот, когда он слопает тарелку борща с чесночком и лезет к женщине целоваться — это уже семейная жизнь…

- Молодой человек, а сколько стоит вон тот ковер?

- Какой?

- Вон тот, за шесть пятьсот.

- Девять тысяч.

- Спасибо.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты