Не утро, а сплошной позитив: лучшие анекдоты, чтобы посмеяться
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В кабинете у врача.
- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- В карты играете?
- Нет.
- Как с женщинами?
- Избегаю.
- Что же, у вас нет ни одного порока?
- Есть один, доктор.
- Какой же?
- Вру много.
Жена приезжает из отпуска и с порога кричит:
- Ты зачем завалил квартиру пустыми бутылками?
- Не помню, вроде бы ни одной пустой не покупал.
- Доктор, я обеспокоен.
- В чем дело?
- Вот уже несколько дней мне кажется что все, что говорит моя жена имеет какой-то смысл…
Опытный бухгалтер Ирина Петровна рассчитывает зарплату программисту Копейкину на старых счетах и бумаге, потому что на компьютере результат получается всегда выше.
Взрослая жизнь — это на приеме врача слушать, что тебе назначили, и думать про себя: "Так, ну эту херню я пить не буду, эту тоже, эту надо погуглить".