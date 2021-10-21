Укр

Не утро, а сплошной позитив: лучшие анекдоты, чтобы посмеяться

Автор
Татьяна Кармазина
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Не утро, а сплошной позитив: лучшие анекдоты, чтобы посмеяться

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение на весь день

В кабинете у врача.

- Пьете?

- Нет.

- Курите?

- Нет.

- В карты играете?

- Нет.

- Как с женщинами?

- Избегаю.

- Что же, у вас нет ни одного порока?

- Есть один, доктор.

- Какой же?

- Вру много.

Жена приезжает из отпуска и с порога кричит:

- Ты зачем завалил квартиру пустыми бутылками?

- Не помню, вроде бы ни одной пустой не покупал.

- Доктор, я обеспокоен.

- В чем дело?

- Вот уже несколько дней мне кажется что все, что говорит моя жена имеет какой-то смысл…

Опытный бухгалтер Ирина Петровна рассчитывает зарплату программисту Копейкину на старых счетах и бумаге, потому что на компьютере результат получается всегда выше.

Взрослая жизнь — это на приеме врача слушать, что тебе назначили, и думать про себя: "Так, ну эту херню я пить не буду, эту тоже, эту надо погуглить".

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты