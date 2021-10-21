Укр

Еще ближе к пятнице: вечерние шутки, которые не оставят места грусти

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
158
Еще ближе к пятнице: вечерние шутки, которые не оставят места грусти

Лучшие анекдоты о четверге, которые поднимут настроение на долгое время

Приходит мужик к психиатру и говорит:

- Доктор! Я могу видеть будущее!

Врач спрашивает:

- И когда это у вас началось?

- В следующий четверг!

Идет по пустыне путник, встречает бедуина:

- Подскажите, где здесь туалет?

- Идите прямо, прямо, а в четверг поверните направо.

- Из всех рабочих дней я больше всего люблю пятницу! Ничего не делаешь, а просто сидишь и думаешь, как провести выходные!

- А я предпочитаю четверг!

- Почему?

- Ну, во-первых, выходные впереди, а во-вторых, еще и пятница!

Идет по Лондону мужик с сапогом на голове. Его останавливает полицейский:

- Почему вы с сапогом на голове, сэр?!

- Я всегда по средам гуляю с сапогом на голове!

- Хорошо, но сегодня четверг!

- Боже, тогда я выгляжу как дурак!!!

Вернувшись после поездки к родителям, мать спрашивает дочурку:

- Ты была паинькой, Леночка, вовремя ложилась в кроватку, не плакала?

- Да, мамочка, в среду и пятницу у меня спала няня.

- Следует говорить со мной спала няня, - поправляет её отец.

- С тобой, папочка, она спала в четверг, - парирует ребёнок.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты