Еще ближе к пятнице: вечерние шутки, которые не оставят места грусти

- Из всех рабочих дней я больше всего люблю пятницу! Ничего не делаешь, а просто сидишь и думаешь, как провести выходные!

- А я предпочитаю четверг!

- Почему?

- Ну, во-первых, выходные впереди, а во-вторых, еще и пятница!