Еще ближе к пятнице: вечерние шутки, которые не оставят места грусти
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Приходит мужик к психиатру и говорит:
- Доктор! Я могу видеть будущее!
Врач спрашивает:
- И когда это у вас началось?
- В следующий четверг!
Идет по пустыне путник, встречает бедуина:
- Подскажите, где здесь туалет?
- Идите прямо, прямо, а в четверг поверните направо.
- Из всех рабочих дней я больше всего люблю пятницу! Ничего не делаешь, а просто сидишь и думаешь, как провести выходные!
- А я предпочитаю четверг!
- Почему?
- Ну, во-первых, выходные впереди, а во-вторых, еще и пятница!
Идет по Лондону мужик с сапогом на голове. Его останавливает полицейский:
- Почему вы с сапогом на голове, сэр?!
- Я всегда по средам гуляю с сапогом на голове!
- Хорошо, но сегодня четверг!
- Боже, тогда я выгляжу как дурак!!!
Вернувшись после поездки к родителям, мать спрашивает дочурку:
- Ты была паинькой, Леночка, вовремя ложилась в кроватку, не плакала?
- Да, мамочка, в среду и пятницу у меня спала няня.
- Следует говорить со мной спала няня, - поправляет её отец.
- С тобой, папочка, она спала в четверг, - парирует ребёнок.