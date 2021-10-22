Лучшие анекдоты про Вовочку, которые поднимут настроение в эту пятницу
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- Вовочка, что у тебя будет, если ты из своих ста гривен тридцать отдашь Маше, двадцать Зине и десять Лене? — спросила учительница математики.
- У меня будет оргия!
- Скажи, Вовочка, почему тебе в школе достаются одни двойки и единицы?
- Не знаю, папа. Может быть, более высокие оценки идут на экспорт?
Приходит Вовочка к отцу:
- Папа! А как это — пьяный?
- Ну, смотри — вот видишь, два дерева за окном? Так вот, пьяному кажется, что четыре.
Вовочка:
- Так там же одно дерево!
На уроке географии учитель спрашивает:
- Ребята, вы знаете, что такое пустыня?
Вовочка:
- Это место, где ничего не растет.
- Правильно, Вовочка. А ты можешь назвать какую-нибудь пустыню?
- Ваша голова.
- Вовочка, за что у тебя двойка по диктанту?
- Учитель диктует: "По вечерам наши мамы ходят гулять на бульвар". А я написал: "Моя мама не такая!".