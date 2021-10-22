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Лучшие анекдоты про Вовочку, которые поднимут настроение в эту пятницу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Лучшие анекдоты про Вовочку, которые поднимут настроение в эту пятницу Новость обновлена 22 октября 2021, 12:04

Получите заряд позитива с нашими шутками о Вовочке

- Вовочка, что у тебя будет, если ты из своих ста гривен тридцать отдашь Маше, двадцать Зине и десять Лене? — спросила учительница математики.

- У меня будет оргия!

- Скажи, Вовочка, почему тебе в школе достаются одни двойки и единицы?

- Не знаю, папа. Может быть, более высокие оценки идут на экспорт?

Приходит Вовочка к отцу:

- Папа! А как это — пьяный?

- Ну, смотри — вот видишь, два дерева за окном? Так вот, пьяному кажется, что четыре.

Вовочка:

- Так там же одно дерево!

На уроке географии учитель спрашивает:

- Ребята, вы знаете, что такое пустыня?

Вовочка:

- Это место, где ничего не растет.

- Правильно, Вовочка. А ты можешь назвать какую-нибудь пустыню?

- Ваша голова.

- Вовочка, за что у тебя двойка по диктанту?

- Учитель диктует: "По вечерам наши мамы ходят гулять на бульвар". А я написал: "Моя мама не такая!".

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты