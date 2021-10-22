Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые подарят вам улыбку
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Предсказать любой дурак может. И только настоящий эксперт может объяснить, что помешало предсказаниям сбыться.
После новости о том, что пятеро пацанов из России выиграли $18,2 млн на чемпионате мира по Dota 2:
— Сынок, ну что ты всё за уроками сидишь, пошёл бы в компьютер поиграл!
Отец показал мне 30-минутную презентацию о том, почему нужно использовать презерватив.
На всех слайдах были только мои фото
Кем я считаю себя по отношению к кошке: хозяин
Кем кошка считает меня: оператор двери
Раньше я ненавидел межсезонье - на велосипеде холодно, на лыжах - еще нет снега и неизвестно когда будет. Это было грустное мрачное время. А потом я открыл для себя алкоголизм.