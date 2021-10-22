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Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые подарят вам улыбку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые подарят вам улыбку Новость обновлена 22 октября 2021, 17:47

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер.

Предсказать любой дурак может. И только настоящий эксперт может объяснить, что помешало предсказаниям сбыться.

После новости о том, что пятеро пацанов из России выиграли $18,2 млн на чемпионате мира по Dota 2:

— Сынок, ну что ты всё за уроками сидишь, пошёл бы в компьютер поиграл!

Отец показал мне 30-минутную презентацию о том, почему нужно использовать презерватив.

На всех слайдах были только мои фото

Кем я считаю себя по отношению к кошке: хозяин

Кем кошка считает меня: оператор двери

Раньше я ненавидел межсезонье - на велосипеде холодно, на лыжах - еще нет снега и неизвестно когда будет. Это было грустное мрачное время. А потом я открыл для себя алкоголизм.

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