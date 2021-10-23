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Юмор без границ в это утро: забавные анекдоты для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Юмор без границ в это утро: забавные анекдоты для вашей улыбки

Свежие анекдоты для хорошего настроения на целый день

- Доктор, после вакцинации я смогу играть на пианино?

- Ну конечно, больной.

- Спасибо, доктор, а то раньше я не умел.

В метро напротив старушки сидит парень. Смотрит на нее и жует жвачку. Смачно жует, аж рот не закрывается. Старушка смотрела на него, смотрела, не выдержала, наклонилась и говорит:

- Зря ты мне сынок все это рассказываешь, я ведь глухая…

Сынишка банкира Рабиновича проглотил золотую монету. Через три дня банкир вызывает врача.

- Почему вы не вызвали меня сразу? — удивляется врач.

Рабинович, гордо:

- Я не хотел, чтобы люди подумали, что монета нужна мне срочно!

Голодный бродяга стучится в дверь таверны под названием "Георг и дракон".

- Что вам угодно? — спрашивает хозяйка.

- Я не ел три дня.

- Иди отсюда попрошайка! — рявкает хозяйка.

Бродяга задумывается, потом стучится снова:

- А нельзя ли мне видеть Георга?

- Теряю слух, не слышу даже как кашляю.

- Вот Вам таблетки, принимайте три раза в день.

- И что, буду лучше слышать?

- Нет, громче кашлять.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты