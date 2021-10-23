Юмор без границ в это утро: забавные анекдоты для вашей улыбки

В метро напротив старушки сидит парень. Смотрит на нее и жует жвачку. Смачно жует, аж рот не закрывается. Старушка смотрела на него, смотрела, не выдержала, наклонилась и говорит:

- Зря ты мне сынок все это рассказываешь, я ведь глухая…