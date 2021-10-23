Юмор без границ в это утро: забавные анекдоты для вашей улыбки
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- Доктор, после вакцинации я смогу играть на пианино?
- Ну конечно, больной.
- Спасибо, доктор, а то раньше я не умел.
В метро напротив старушки сидит парень. Смотрит на нее и жует жвачку. Смачно жует, аж рот не закрывается. Старушка смотрела на него, смотрела, не выдержала, наклонилась и говорит:
- Зря ты мне сынок все это рассказываешь, я ведь глухая…
Сынишка банкира Рабиновича проглотил золотую монету. Через три дня банкир вызывает врача.
- Почему вы не вызвали меня сразу? — удивляется врач.
Рабинович, гордо:
- Я не хотел, чтобы люди подумали, что монета нужна мне срочно!
Голодный бродяга стучится в дверь таверны под названием "Георг и дракон".
- Что вам угодно? — спрашивает хозяйка.
- Я не ел три дня.
- Иди отсюда попрошайка! — рявкает хозяйка.
Бродяга задумывается, потом стучится снова:
- А нельзя ли мне видеть Георга?
- Теряю слух, не слышу даже как кашляю.
- Вот Вам таблетки, принимайте три раза в день.
- И что, буду лучше слышать?
- Нет, громче кашлять.