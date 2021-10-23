Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты о врачах

Пациент приходит в себя после операции на сердце и с удивлением обнаруживает, что лежит в коридоре.

- А почему я не в палате? — спрашивает он.

- Понимаете, за окнами палаты сейчас горит сухая трава, и пожарные тушат пламя. Мы бы не хотели, чтобы вы подумали, что операция не удалась…