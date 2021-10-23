Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты о врачах
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Зубной врач обращается к пациенту, сидящему в кресле:
- Как только я начну сверлить вам зуб, кричите, пожалуйста, погромче.
- Зачем?!
- Там в приемной ожидает приема целая толпа больных, а через десять минут начинается матч на кубок по футболу.
Врач:
- У меня две новости, плохая и хорошая.
- Давайте хорошую.
- Можете не париться из-за всей этой движухи с предпенсионным возрастом.
- А почему сегодня так дорого, это ведь дороже в три раза? — спрашивает пациент у зубного врача.
- Сегодня вы так кричали, что отпугнули двух клиентов!
Доктор в больнице обходит палату. Подходит к одному больному и спрашивает:
- Скажите, а у вас родственники на том свете есть?
- А что?
- Вам вызов прислали!
Пациент приходит в себя после операции на сердце и с удивлением обнаруживает, что лежит в коридоре.
- А почему я не в палате? — спрашивает он.
- Понимаете, за окнами палаты сейчас горит сухая трава, и пожарные тушат пламя. Мы бы не хотели, чтобы вы подумали, что операция не удалась…