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Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты о врачах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты о врачах Новость обновлена 23 октября 2021, 10:56

Очень забавная подборка шуток про врачей, которые сделают ваш день веселым

Зубной врач обращается к пациенту, сидящему в кресле:

- Как только я начну сверлить вам зуб, кричите, пожалуйста, погромче.

- Зачем?!

- Там в приемной ожидает приема целая толпа больных, а через десять минут начинается матч на кубок по футболу.

Врач:

- У меня две новости, плохая и хорошая.

- Давайте хорошую.

- Можете не париться из-за всей этой движухи с предпенсионным возрастом.

- А почему сегодня так дорого, это ведь дороже в три раза? — спрашивает пациент у зубного врача.

- Сегодня вы так кричали, что отпугнули двух клиентов!

Доктор в больнице обходит палату. Подходит к одному больному и спрашивает:

- Скажите, а у вас родственники на том свете есть?

- А что?

- Вам вызов прислали!

Пациент приходит в себя после операции на сердце и с удивлением обнаруживает, что лежит в коридоре.

- А почему я не в палате? — спрашивает он.

- Понимаете, за окнами палаты сейчас горит сухая трава, и пожарные тушат пламя. Мы бы не хотели, чтобы вы подумали, что операция не удалась…

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#Шутки #Юмор #Анекдоты