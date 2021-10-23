Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние анекдоты
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- Девушка, вы мне так понравились, что я хочу пригласить вас на свидание.
- Но я замужем!
- Нет, вашего мужа мы приглашать не будем.
Чат многоэтажного дома:
- У кого фары горят?
- Не у кого фары горят, надо говорить: кто забыл выключить фары?
- Хорошо, кто забыл выключить фары и потушить огонь на капоте?
Официант! Мне, пожалуйста, хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут с колбаской.
- Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, простите, с чем?
Учимся говорить правильно. Совершенно неправильно сказать: "У жены выдалось плохое утро". Вместо этого нужно говорить: "День не задался у всей семьи с утра!".
Чтобы дамы не очень уж огорчались по поводу все время растущей задницы, Бог предусмотрительно сделал глаза с другой стороны.