Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние анекдоты

Свежая порция шуток специально для наших читателей

- Девушка, вы мне так понравились, что я хочу пригласить вас на свидание.

- Но я замужем!

- Нет, вашего мужа мы приглашать не будем.

Чат многоэтажного дома:

- У кого фары горят?

- Не у кого фары горят, надо говорить: кто забыл выключить фары?

- Хорошо, кто забыл выключить фары и потушить огонь на капоте?

Официант! Мне, пожалуйста, хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут с колбаской.

- Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, простите, с чем?

Учимся говорить правильно. Совершенно неправильно сказать: "У жены выдалось плохое утро". Вместо этого нужно говорить: "День не задался у всей семьи с утра!".

Чтобы дамы не очень уж огорчались по поводу все время растущей задницы, Бог предусмотрительно сделал глаза с другой стороны.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты