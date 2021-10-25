Укр

Шутка-минутка: новая порция утренних анекдотов, которая подарит вам улыбку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Шутка-минутка: новая порция утренних анекдотов, которая подарит вам улыбку

Пускай ваше утро будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Обращается молодой человек в книжном магазине к симпатичной продавщице:

- У вас есть книга "100 способов, как соблазнить продавщицу книжного магазина"?

- Книги нет, но приходите вечером, я вам проведу мастер-класс.

Только женщина может поставить вопрос так, что как ни ответь — мужик в дураках. Простой пример:

- Вот скажи, если бы ты был женат на другой, ты бы ей изменил со мной?

Муж приходит домой:

- Дорогая, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.

И достает из-за пазухи пятилитровую бутылку водки.

Три моих любимых греха: прелюбодеяние, чревоугодие, ну и как следствие — грех жаловаться!

- Алло, это служба спасения?

- Что у вас случилось?

- Меня придавило кошкой. Приезжайте и насыпьте ей вкусняшек в миску.

- Выезжаем.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты