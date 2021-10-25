Шутка-минутка: новая порция утренних анекдотов, которая подарит вам улыбку
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Обращается молодой человек в книжном магазине к симпатичной продавщице:
- У вас есть книга "100 способов, как соблазнить продавщицу книжного магазина"?
- Книги нет, но приходите вечером, я вам проведу мастер-класс.
Только женщина может поставить вопрос так, что как ни ответь — мужик в дураках. Простой пример:
- Вот скажи, если бы ты был женат на другой, ты бы ей изменил со мной?
Муж приходит домой:
- Дорогая, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
И достает из-за пазухи пятилитровую бутылку водки.
Три моих любимых греха: прелюбодеяние, чревоугодие, ну и как следствие — грех жаловаться!
- Алло, это служба спасения?
- Что у вас случилось?
- Меня придавило кошкой. Приезжайте и насыпьте ей вкусняшек в миску.
- Выезжаем.