Укр

Подборка смешных анекдотов про маркетологов к празднику

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
95
Подборка смешных анекдотов про маркетологов к празднику Новость обновлена 25 октября 2021, 11:31

Свежая утренняя подборка самых смешных шуток.

Вышли на охоту два маркетолога. Бежит олень. Первый стреляет — на целый метр левее. Второй — на метр правее.

Первый — второму, озадаченно:

— Слушай, а ведь по статистике-то мы его уже завалили.

Для чего бог создал маркетологов?

— Только для того, чтобы синоптики и доктора не чувствовали себя неудобно.

Маркетолог — это человек, который постоянно и срочно ищет дизайнера, веб-дизайнера, копирайтера, разработчика, новое место работы.

Вчера почувствовал на себе, что такое — активный маркетинг. Подхожу утром к машине, смотрю, дворники сперли. И реклама на стекле: "Арендуйте у нас бетонные гаражи".

Краткий определитель деловых документов по жанрам:

- длинно, умно, непонятно — маркетинг;

- скучно, страшно, сложно — бухгалтерия;

- красиво, приятно, дорого — инвестиции;

- кратко, чётко, императивно — повестка от следователя.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты
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