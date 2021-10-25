Подборка смешных анекдотов про маркетологов к празднику
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Свежая утренняя подборка самых смешных шуток.
Вышли на охоту два маркетолога. Бежит олень. Первый стреляет — на целый метр левее. Второй — на метр правее.
Первый — второму, озадаченно:
— Слушай, а ведь по статистике-то мы его уже завалили.
Для чего бог создал маркетологов?
— Только для того, чтобы синоптики и доктора не чувствовали себя неудобно.
Маркетолог — это человек, который постоянно и срочно ищет дизайнера, веб-дизайнера, копирайтера, разработчика, новое место работы.
Вчера почувствовал на себе, что такое — активный маркетинг. Подхожу утром к машине, смотрю, дворники сперли. И реклама на стекле: "Арендуйте у нас бетонные гаражи".
Краткий определитель деловых документов по жанрам:
- длинно, умно, непонятно — маркетинг;
- скучно, страшно, сложно — бухгалтерия;
- красиво, приятно, дорого — инвестиции;
- кратко, чётко, императивно — повестка от следователя.
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