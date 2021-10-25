Разбавьте этот вечер яркими красками: шутки для хорошего настроения
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Время ожидания такси это:
Когда никуда не тороплюсь: Машина подана через минуту.
Когда опаздываю: — Ваша KIA К5 ещё на заводе в Корее.
Мальчик, набирая песочек для новой кошки, нашел старую.
— Почему вы требуете двойную зарплату за работу в столовой в детском саду?
— Вторая зарплата — компенсация мне за муки в аду, куда я попаду из-за того, что буду воровать еду у детей.
Если дятлы узнают, сколько тараканов у меня в голове, мне капец.
Девочка пришла на утренник в костюме белочки и… дико напугала сторожа детского сада.