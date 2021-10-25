Укр

Разбавьте этот вечер яркими красками: шутки для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Разбавьте этот вечер яркими красками: шутки для хорошего настроения

Эти анекдоты подарят вам отличное настроение на весь вечер.

Время ожидания такси это:

Когда никуда не тороплюсь: Машина подана через минуту.

Когда опаздываю: — Ваша KIA К5 ещё на заводе в Корее.

Мальчик, набирая песочек для новой кошки, нашел старую.

— Почему вы требуете двойную зарплату за работу в столовой в детском саду?

— Вторая зарплата — компенсация мне за муки в аду, куда я попаду из-за того, что буду воровать еду у детей.

Если дятлы узнают, сколько тараканов у меня в голове, мне капец.

Девочка пришла на утренник в костюме белочки и… дико напугала сторожа детского сада.

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