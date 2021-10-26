Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Пошел грибник в лес, увидел гриб, а гриб ему и говорит: «Съешь меня». Съел грибник гриб, и больше его никто не видел. Потому что нельзя есть грибы, которые с тобой разговаривают.

— На следующей нерабочей неделе все работаем.

— А если придёт трудовая инспекция?

— Не придёт, у неё нерабочая неделя.

— Милый, теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди — если ты продашь клюшки, мы сможем позволить купить новую мебель.

— Ты говоришь как моя бывшая жена.

— Бывшая?! Ты не говорил мне, что был до меня на ком-то женат.

— Я не был.

— Коля, давай поженимся!

— Лена, ты с ума сошла?

— Но мы ведь так сильно друг к другу привязаны!

— Отвяжи меня, дура!

— В роботы-пылесосы явно вселяют кошачий ИИ. Наш вертится под ногами, гоняет тапки, пытается вылезти на балкон, жрет провода и жалобно пищит, запутавшись в крае покрывала.

— Точно) А ещё тычется в ноги в неподходящий момент, а ты его ругаешь и просишь скорее свалить.

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