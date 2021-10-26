Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

— Милый, теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди — если ты продашь клюшки, мы сможем позволить купить новую мебель.

— Ты говоришь как моя бывшая жена.

— Бывшая?! Ты не говорил мне, что был до меня на ком-то женат.

— Я не был.