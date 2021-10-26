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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты Новость обновлена 26 октября 2021, 11:17

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Большинство людей считают, что в 2021 году самой хорошо промытой частью тела были руки.

Но на самом деле это был мозг.

Зоологический парадокс: о барсе на шее, ягуаре в гараже и тигре в постели в основном мечтают козы с мозгами курицы и характером гиены.

— Ты, доченька, не жирная.

— А ляжки?!

— А ляжки соприкасаются из-за того, что когда-нибудь ты станешь русалкой.

Жена поздравила с днем рождения, пожелала счастья в личной и семейной жизни.

Теперь вот гадаю: то ли оговорилась, то ли что-то пронюхала?

— Прочитал «Властелин колец» Толкиена, и понял, что Голум сначала был нормальным, но стал носить кольцо, и оно выпило из него все соки. Как это напоминает мне мою женитьбу…

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