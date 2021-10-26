Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты
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Большинство людей считают, что в 2021 году самой хорошо промытой частью тела были руки.
Но на самом деле это был мозг.
Зоологический парадокс: о барсе на шее, ягуаре в гараже и тигре в постели в основном мечтают козы с мозгами курицы и характером гиены.
— Ты, доченька, не жирная.
— А ляжки?!
— А ляжки соприкасаются из-за того, что когда-нибудь ты станешь русалкой.
Жена поздравила с днем рождения, пожелала счастья в личной и семейной жизни.
Теперь вот гадаю: то ли оговорилась, то ли что-то пронюхала?
— Прочитал «Властелин колец» Толкиена, и понял, что Голум сначала был нормальным, но стал носить кольцо, и оно выпило из него все соки. Как это напоминает мне мою женитьбу…