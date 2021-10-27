Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день

Пьяный мужик после гулянки возвращается домой. Ступает осторожно, чтобы не разбудить жену. В темноте нечаянно наступил на кота. Кот страшно заорал. Мужик сначала растерялся, но потом зло и радостно закричал:

- Вот вредный котяра! Ты где шлялся? Я же тебя с самого утра ищу!