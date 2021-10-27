Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день
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Пьяный мужик после гулянки возвращается домой. Ступает осторожно, чтобы не разбудить жену. В темноте нечаянно наступил на кота. Кот страшно заорал. Мужик сначала растерялся, но потом зло и радостно закричал:
- Вот вредный котяра! Ты где шлялся? Я же тебя с самого утра ищу!
Компьютерные игры действительно очень пагубно влияют на психику. В детстве я играл в змейку — теперь постоянно ем всю еду на своем пути и увеличиваюсь в размерах.
- А вот если бы у тебя все было: деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин, чего бы ты больше всего боялся?
- Проснуться.
Привел мужик пятилетнюю дочь к себе на работу. Девочка заходит, с интересом оглядывается и вдруг начинает рыдать. Все повскакивали из-за столов, бросились к ребенку:
- Что случилось? Почему ты плачешь?
А та отцу:
- Папа, а где же все клоуны и уроды, с которыми ты работаешь?
Во время плавантя матрос, который заболел, обратился к врачу. Тот долго осматривал пациента и развел руками. Матрос спрашивает:
- Доктор, у меня что то серьезное?
- Да нет, просто с такими симптомами я рекомендую пациентам морские путешествия…