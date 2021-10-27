Укр

Рыбак рыбака видит издалека: анекдоты о рыбалке, которые сделают ваш вечер веселым

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рыбак рыбака видит издалека: анекдоты о рыбалке, которые сделают ваш вечер веселым Новость обновлена 27 октября 2021, 17:22

Лучшие свежие анекдоты про рыбалку и очень смешные до слез для хорошего настроения

Знаете, почему рыбак рыбака видит издалека? Потому что он с удочками, в сапогах и пьяный.

Жена неожиданно пришла домой раньше обычного и тут же устраивает скандал мужу.

- Что это за голая баба у нас в ванной?!

- Какая баба?! Это же русалка. Я ее сегодня на рыбалке поймал.

- Ну, а где у нее тогда хвост?

- Действительно… То-то я смотрю что-то с ней не так.

Два рыбака. Первый:

- Поймал сома намедни, через плечо перекинул — и три метра за спиной волочатся.

- Это что — вытащил прошлым месяцем щуку, брюхо вспорол, а там 3 подсвечника и горят!

- Ну, ладно, я с сома пару метров убираю, но ты свечи-то потуши.

Медведь-сын спрашивает медведя-отца:

- Папа, папа, а вот если я грибника поймаю, кушать можно?

- Можно, сынок.

- А вот если охотника?

- Можно и даже нужно.

- А если рыбака?

- Нельзя, сынок.

- Но почему, папа?

- Потому, сынок, что от рыбачьего мяса порядочные медведи алкоголиками становятся.

Мужик, возвращаясь с рыбалки, встречает друга.

- Ну как съездил?

- Нормально…

- Что поймал в этот раз?

- Ничего, баб решили не брать.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты