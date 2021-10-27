Рыбак рыбака видит издалека: анекдоты о рыбалке, которые сделают ваш вечер веселым

Жена неожиданно пришла домой раньше обычного и тут же устраивает скандал мужу.

- Что это за голая баба у нас в ванной?!

- Какая баба?! Это же русалка. Я ее сегодня на рыбалке поймал.

- Ну, а где у нее тогда хвост?

- Действительно… То-то я смотрю что-то с ней не так.