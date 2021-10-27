Рыбак рыбака видит издалека: анекдоты о рыбалке, которые сделают ваш вечер веселым
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Знаете, почему рыбак рыбака видит издалека? Потому что он с удочками, в сапогах и пьяный.
Жена неожиданно пришла домой раньше обычного и тут же устраивает скандал мужу.
- Что это за голая баба у нас в ванной?!
- Какая баба?! Это же русалка. Я ее сегодня на рыбалке поймал.
- Ну, а где у нее тогда хвост?
- Действительно… То-то я смотрю что-то с ней не так.
Два рыбака. Первый:
- Поймал сома намедни, через плечо перекинул — и три метра за спиной волочатся.
- Это что — вытащил прошлым месяцем щуку, брюхо вспорол, а там 3 подсвечника и горят!
- Ну, ладно, я с сома пару метров убираю, но ты свечи-то потуши.
Медведь-сын спрашивает медведя-отца:
- Папа, папа, а вот если я грибника поймаю, кушать можно?
- Можно, сынок.
- А вот если охотника?
- Можно и даже нужно.
- А если рыбака?
- Нельзя, сынок.
- Но почему, папа?
- Потому, сынок, что от рыбачьего мяса порядочные медведи алкоголиками становятся.
Мужик, возвращаясь с рыбалки, встречает друга.
- Ну как съездил?
- Нормально…
- Что поймал в этот раз?
- Ничего, баб решили не брать.