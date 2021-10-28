Укр

Вспышка хорошего настроения в это утро: уморительные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вспышка хорошего настроения в это утро: уморительные шутки

Очередная прикольная подборка анекдотов на сайте "Телеграф"

Отключили свет дома.

Долго сокрушался, что нельзя теперь нагреть еду в микроволновке, стоя рядом с газовой плитой.

Не понимал, почему жена скептически на меня смотрит.

- Рабинович, почему вы не сбрасывались Мойше на подарок? Вы ведь друзья.

- Отстаньте от меня, Мойша знает, что у меня особый дар.

- Какой еще дар?

- Я ничего особо не дарю.

- Алло, полиция? Помогите, у меня пропала жена.

- Опишите ее подробно.

- Одну минуту, но предупреждаю, если жена найдется, то ни в коем случае ей мое описание не показывайте, а то искать придется меня.

В магазине:

- Дайте мне пару банок сардин.

- Вам какие: испанские, португальские или марокканские?

- Какая мне таки разница! Я же с ними не разговаривать собралась!

- Слушай, хочу расстаться с девушкой… Может, тупо перестать ей звонить?

- Что за детский сад?! Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты