Вспышка хорошего настроения в это утро: уморительные шутки
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Отключили свет дома.
Долго сокрушался, что нельзя теперь нагреть еду в микроволновке, стоя рядом с газовой плитой.
Не понимал, почему жена скептически на меня смотрит.
- Рабинович, почему вы не сбрасывались Мойше на подарок? Вы ведь друзья.
- Отстаньте от меня, Мойша знает, что у меня особый дар.
- Какой еще дар?
- Я ничего особо не дарю.
- Алло, полиция? Помогите, у меня пропала жена.
- Опишите ее подробно.
- Одну минуту, но предупреждаю, если жена найдется, то ни в коем случае ей мое описание не показывайте, а то искать придется меня.
В магазине:
- Дайте мне пару банок сардин.
- Вам какие: испанские, португальские или марокканские?
- Какая мне таки разница! Я же с ними не разговаривать собралась!
- Слушай, хочу расстаться с девушкой… Может, тупо перестать ей звонить?
- Что за детский сад?! Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!