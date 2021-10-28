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С Днем бабушек и дедушек! Смешные анекдоты о родных, которые улыбнут в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С Днем бабушек и дедушек! Смешные анекдоты о родных, которые улыбнут в этот день Новость обновлена 28 октября 2021, 11:55

28 октября отмечается День бабушек и дедушек. Отличные шутки к празднику в подборке "Телеграфа"

Случайными бывают только браки, — говорила мне бабушка. — А в любовники нужно брать человека надежного.

Бабушка не могла уснуть в поезде, и соседи по купе проснулись в вязаных носочках и шапочках.

Если вы постоянно чувствуете чьё-то дыхание, слышите чьи-то стоны и чувствуете на себе чей-то пристальный взгляд, тогда уступите бабушке место.

Мой дедушка был такой добрый, что топил котят в ведре с валерьянкой.

Выяснилось, что 70% бабушек имитируют восторг при виде внуков.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #День бабушек и дедушек