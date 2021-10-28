С Днем бабушек и дедушек! Смешные анекдоты о родных, которые улыбнут в этот день
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Случайными бывают только браки, — говорила мне бабушка. — А в любовники нужно брать человека надежного.
Бабушка не могла уснуть в поезде, и соседи по купе проснулись в вязаных носочках и шапочках.
Если вы постоянно чувствуете чьё-то дыхание, слышите чьи-то стоны и чувствуете на себе чей-то пристальный взгляд, тогда уступите бабушке место.
Мой дедушка был такой добрый, что топил котят в ведре с валерьянкой.
Выяснилось, что 70% бабушек имитируют восторг при виде внуков.