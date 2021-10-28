Позитивная вечерняя нотка: веселые шутки для вашей улыбки
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Только женщина может поставить вопрос так, что как ни ответь — мужик в дураках. Простой пример:
— Вот скажи, если бы ты был женат на другой, ты бы ей изменил со мной?
И где же заражается ковидом наша элита? В общественном транспорте не ездит, по магазинам не ходит. Есть только одно объяснение: официанты плюют им в еду.
Всем известно, что Ванга предсказала все катаклизмы на свете.
Но никому неизвестно, как узнать об этих самых предсказаниях до наступления катаклизмов.
Если есть школы милиции, должны же существовать и детсады?
В чём главное достоинство водки? Если основательно выпить с хорошим человеком, то увидишь перед собой двух хороших людей.