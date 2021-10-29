Улыбнись и не грусти: уморительные анекдоты на утро пятницы
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Судя по женским сайтам, настоящий мужчина постоянно кому-то че-то должен.
Правильно говорят в народе, что с бедой надо ночь переспать… Но ведь некоторые умудряются на ней ещё и жениться!
— Убийца был воспитанным человеком!
— Почему вы так решили?
— Все удары ножом нанесены справа, а вилкой слева.
Какой еще тебе отпуск!? Ты и так весь год путешествуешь вокруг солнца! Отпуск ей подавай…
Господь создал движение антиваксеров, чтобы избавить мир от идиотов.