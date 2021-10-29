Укр

Улыбнись и не грусти: уморительные анекдоты на утро пятницы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Улыбнись и не грусти: уморительные анекдоты на утро пятницы

Пускай ваше утро будет наполнено позитивной энергетикой

Судя по женским сайтам, настоящий мужчина постоянно кому-то че-то должен.

Правильно говорят в народе, что с бедой надо ночь переспать… Но ведь некоторые умудряются на ней ещё и жениться!

— Убийца был воспитанным человеком!

— Почему вы так решили?

— Все удары ножом нанесены справа, а вилкой слева.

Какой еще тебе отпуск!? Ты и так весь год путешествуешь вокруг солнца! Отпуск ей подавай…

Господь создал движение антиваксеров, чтобы избавить мир от идиотов.

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