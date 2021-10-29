Укр

Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
111
Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов Новость обновлена 29 октября 2021, 12:26

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

— Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!

— А шо у них случится?

Соревнования по метанию молота. Один спортсмен другому: «Смотри, вон там на трибуне моя тёща!»

Второй долго внимательно смотрит, слюнявит палец, проверяет направление ветра: «Попробуй, конечно, но, мне кажется, не докинешь.»

Водолеи — самые добрые на земле. Если найдётся кто-то добрее водолеев, они его убьют, и снова будут самые добрые.

Прошел курс лечения от алкоголизма в лучшей частной клинике. Лечение помогло, на выпивку денег нет.

Только что прочитал, Солнцу осталось жить ещё четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот на сегодня #Анектоды