Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов
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— Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
— А шо у них случится?
Соревнования по метанию молота. Один спортсмен другому: «Смотри, вон там на трибуне моя тёща!»
Второй долго внимательно смотрит, слюнявит палец, проверяет направление ветра: «Попробуй, конечно, но, мне кажется, не докинешь.»
Водолеи — самые добрые на земле. Если найдётся кто-то добрее водолеев, они его убьют, и снова будут самые добрые.
Прошел курс лечения от алкоголизма в лучшей частной клинике. Лечение помогло, на выпивку денег нет.
Только что прочитал, Солнцу осталось жить ещё четыре миллиарда лет. Помнится, в пору моего детства писали про пять. Как же быстро летит время…