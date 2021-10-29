Укр

Ударная доза положительных эмоций в этот вечер: порция новых шуток

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
404
Ударная доза положительных эмоций в этот вечер: порция новых шуток Новость обновлена 29 октября 2021, 18:06

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать

- Дорогая, прямо не знаю, что тебе подарить на день рождения…

- Ну так мог бы у меня спросить, чего я хочу!

- А чего ты хочешь?

- Сюрприз!

- Я бы женился на тебе, дорогая, но я думаю вы с моей женой не сойдетесь характерами…

- Дорогой, я стала замечать, что Вовочка стал по вечерам задерживаться, от него иногда попахивает спиртным и, о ужас, женскими духами. В общем, его надо срочно женить!

- Милая, но неужели не существует более гуманного способа?

- Мужчины очень глупы. Представь себе, всякий раз, когда мне нужны деньги, я устраиваю скандал мужу и угрожаю уехать к маме.

- И это действует?

- Конечно, каждый раз он дает мне деньги на билет.

- Доктор, со мной что-то не в порядке. Мне только сорок лет, но когда я гляжу в зеркало, что я вижу? Лысина, под глазами мешки, морщины, щеки висят, зубы разъехались. Что у меня не в порядке?

- Ну, точно я не могу сказать, но, может быть, не все так плохо? По крайней мере, зрение у вас отличное.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты