Ударная доза положительных эмоций в этот вечер: порция новых шуток
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- Дорогая, прямо не знаю, что тебе подарить на день рождения…
- Ну так мог бы у меня спросить, чего я хочу!
- А чего ты хочешь?
- Сюрприз!
- Я бы женился на тебе, дорогая, но я думаю вы с моей женой не сойдетесь характерами…
- Дорогой, я стала замечать, что Вовочка стал по вечерам задерживаться, от него иногда попахивает спиртным и, о ужас, женскими духами. В общем, его надо срочно женить!
- Милая, но неужели не существует более гуманного способа?
- Мужчины очень глупы. Представь себе, всякий раз, когда мне нужны деньги, я устраиваю скандал мужу и угрожаю уехать к маме.
- И это действует?
- Конечно, каждый раз он дает мне деньги на билет.
- Доктор, со мной что-то не в порядке. Мне только сорок лет, но когда я гляжу в зеркало, что я вижу? Лысина, под глазами мешки, морщины, щеки висят, зубы разъехались. Что у меня не в порядке?
- Ну, точно я не могу сказать, но, может быть, не все так плохо? По крайней мере, зрение у вас отличное.