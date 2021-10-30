Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться
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- Кто старше по возрасту: человек или обезьяна?
- Конечно, обезьяна, потому что дедушка на нее похож больше, чем папа!
- Пиво в вашем баре, в отличие от конкурентов, не подорожало ни на копейку. Раскройте нам формулу успеха!
- H2O.
- Вовочка, где тебя носит? Урок начался 10 минут назад! Ты не слышал звонок?
- Звонок для учителя, Марья Ивановна!
- Ты чего грустный такой?
- Да фильм никак докачать не могу.
- Да ладно тебе, смотри, у тебя на экране надпись — скачано 99%. Радоваться надо!
- Первые пять часов после появления этой надписи я радовался…
Секретарша:
- Шеф, у меня две новости: хорошая и плохая.
- Давайте сначала хорошую.
- Шеф, вы не страдаете бесплодием!