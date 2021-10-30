Укр

Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться

Забавные прикольчики, которые сделают ваше утро немного веселее и ярче

- Кто старше по возрасту: человек или обезьяна?

- Конечно, обезьяна, потому что дедушка на нее похож больше, чем папа!

- Пиво в вашем баре, в отличие от конкурентов, не подорожало ни на копейку. Раскройте нам формулу успеха!

- H2O.

- Вовочка, где тебя носит? Урок начался 10 минут назад! Ты не слышал звонок?

- Звонок для учителя, Марья Ивановна!

- Ты чего грустный такой?

- Да фильм никак докачать не могу.

- Да ладно тебе, смотри, у тебя на экране надпись — скачано 99%. Радоваться надо!

- Первые пять часов после появления этой надписи я радовался…

Секретарша:

- Шеф, у меня две новости: хорошая и плохая.

- Давайте сначала хорошую.

- Шеф, вы не страдаете бесплодием!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты