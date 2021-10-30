Укр

И вовсе не Хэллоуин, а тыквенный спас: юморные анекдоты к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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И вовсе не Хэллоуин, а тыквенный спас: юморные анекдоты к празднику Новость обновлена 30 октября 2021, 10:58

Поднимите себе настроение к празднику Хэллоуину, который в мире отмечается 31 октября

При входе в магазин игрушек маленькой девочке с папой неожиданно встречается поп с длинными волосами, рясой и с большим крестом.

— Папа, а что, сегодня Хэллоуин?

— Дорогая, давай пригласим твоих подруг на Хэллоуин-пати.

— Ты же говорил, что они страшные!

— Так это же самое то!

Больше всего Хэллоуином возмущаются те, кто каждую весну ходит на кладбище покушать и выпить.

Для маскарада на Хэллоуин​ девушка в магазине выбирает костюм.

— А костюм русалки сколько стоит?

— 4 тысячи.

— Дорого! А костюм летучей мыши?

— 2 тысячи.

— Тоже дорого, а вот этот костюм Бабы Яги?

— Девушка, это зеркало…

— А что такое Хэллоуин?

— Ну, это когда все ведьмы, кикиморы, русалки собираются вместе и устраивают Шабаш.

— Вот только не надо путать Хэллоуин и 8 Марта!

Теги:
#Шутки #Юмор #Хэллоуин #Анекдоты