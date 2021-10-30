И вовсе не Хэллоуин, а тыквенный спас: юморные анекдоты к празднику
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При входе в магазин игрушек маленькой девочке с папой неожиданно встречается поп с длинными волосами, рясой и с большим крестом.
— Папа, а что, сегодня Хэллоуин?
— Дорогая, давай пригласим твоих подруг на Хэллоуин-пати.
— Ты же говорил, что они страшные!
— Так это же самое то!
Больше всего Хэллоуином возмущаются те, кто каждую весну ходит на кладбище покушать и выпить.
Для маскарада на Хэллоуин девушка в магазине выбирает костюм.
— А костюм русалки сколько стоит?
— 4 тысячи.
— Дорого! А костюм летучей мыши?
— 2 тысячи.
— Тоже дорого, а вот этот костюм Бабы Яги?
— Девушка, это зеркало…
— А что такое Хэллоуин?
— Ну, это когда все ведьмы, кикиморы, русалки собираются вместе и устраивают Шабаш.
— Вот только не надо путать Хэллоуин и 8 Марта!