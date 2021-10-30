Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные вечерние шутки
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- Бэрримор, я — последний потомок из своего старинного рода.
- Не огорчайтесь, сэр, как только вы умрете, они сразу появятся.
Дочь приходит домой, на кухне записка "Доча, борщ в кастрюле. Мама".
Сверху еще одна: "Дочь, извини, роллтон в холодильнике. Папа".
В мире полным-полно экстрасенсов, предсказателей, колдунов, шаманов, ведунов и знахарей.
И хоть бы одна падла до 2020 года про ковид обмолвилась бы…
- Алло, служба спасения? Звонят из психбольницы. У нас убежал больной.
- Какой он из себя?
- Лысый и лохматый.
- Как же такое может быть?
- Я же сказала, он не-нор-мальный.
Настоящего мужчину не сломит война, боль или тяжелый труд! Лишь насморк может превратить его в капризного, беззащитного и безрукого ребенка!