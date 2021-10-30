Укр

Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные вечерние шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные вечерние шутки

Свежие анекдоты для отличного настроения на целый вечер

- Бэрримор, я — последний потомок из своего старинного рода.

- Не огорчайтесь, сэр, как только вы умрете, они сразу появятся.

Дочь приходит домой, на кухне записка "Доча, борщ в кастрюле. Мама".

Сверху еще одна: "Дочь, извини, роллтон в холодильнике. Папа".

В мире полным-полно экстрасенсов, предсказателей, колдунов, шаманов, ведунов и знахарей.

И хоть бы одна падла до 2020 года про ковид обмолвилась бы…

- Алло, служба спасения? Звонят из психбольницы. У нас убежал больной.

- Какой он из себя?

- Лысый и лохматый.

- Как же такое может быть?

- Я же сказала, он не-нор-мальный.

Настоящего мужчину не сломит война, боль или тяжелый труд! Лишь насморк может превратить его в капризного, беззащитного и безрукого ребенка!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты