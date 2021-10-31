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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день Новость обновлена 31 октября 2021, 12:10

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш день незабываемым

Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!

Самое ценное у человека — это уши! Не было бы ушей, вся бы эта кампания короновирусная с их масками провалилась бы.

Когда человек умирает, люди плачут и умоляют вернуться, но когда он делает это — они убегают и кричат.

— Как вы прокомментируете увеличение количества смертей из-за перебоев с поставками кислорода?

— Меньше народу — больше кислороду.

Для борьбы с американскими роботами-собаками в Иране разработаны роботы-блохи.

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