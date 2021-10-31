Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер
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- Дорогая, почему ты считаешь, что выглядишь старше меня? Да у любого можно спросить, он тебе подтвердит, что мы выглядим ровесниками. Скажите, девушка, моей Марине идет это платье?
- Я могу сказать только одно: ваша бабушка очень модно одевается, хотя и не по возрасту.
- Вовочка, какой у тебя любимый предмет в школе?
- Скульптура неандертальца в кабинете биологии: на нашего директора похож.
- Ты кем работаешь?
- Купил стадо баранов.
- Мы коллеги. Я превратил подчиненных в стадо баранов и работаю их пастухом.
- Девушка, когда вы улыбаетесь, у меня возникает большое желание пригласить вас к себе.
- Какой вы донжуан!
- Что вы, я зубной врач.
Деревенский кузнец сказал новому подмастерью:
- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотком.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.