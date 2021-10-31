Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер

- Дорогая, почему ты считаешь, что выглядишь старше меня? Да у любого можно спросить, он тебе подтвердит, что мы выглядим ровесниками. Скажите, девушка, моей Марине идет это платье?

- Я могу сказать только одно: ваша бабушка очень модно одевается, хотя и не по возрасту.