Укр

Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер Новость обновлена 31 октября 2021, 17:36

Смешные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер

- Дорогая, почему ты считаешь, что выглядишь старше меня? Да у любого можно спросить, он тебе подтвердит, что мы выглядим ровесниками. Скажите, девушка, моей Марине идет это платье?

- Я могу сказать только одно: ваша бабушка очень модно одевается, хотя и не по возрасту.

- Вовочка, какой у тебя любимый предмет в школе?

- Скульптура неандертальца в кабинете биологии: на нашего директора похож.

- Ты кем работаешь?

- Купил стадо баранов.

- Мы коллеги. Я превратил подчиненных в стадо баранов и работаю их пастухом.

- Девушка, когда вы улыбаетесь, у меня возникает большое желание пригласить вас к себе.

- Какой вы донжуан!

- Что вы, я зубной врач.

Деревенский кузнец сказал новому подмастерью:

- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотком.

Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты