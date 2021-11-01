Кто не ест мясо - тот дает молоко! Смешные шутки ко Дню вегана для вашей улыбки

Мой сын принимает участие в социальном эксперименте, при котором в течение двух недель нужно носить футболку с надписью "СТАНОВИТЕСЬ ВЕГАНОМ" и узнавать, как на это будут реагировать люди.

На данный момент его уже ударили в лицо, в него плюнули и швырнули бутылку!

Интересно, что будет, когда он выйдет на улицу.