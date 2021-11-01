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Кто не ест мясо - тот дает молоко! Смешные шутки ко Дню вегана для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кто не ест мясо - тот дает молоко! Смешные шутки ко Дню вегана для вашей улыбки

День вегана во всем мире отмечается 1 ноября. "Телеграф" делится порцией уморительных анекдотов к празднику, которые рассмешат всех без исключения

Пришлось мне побывать на веганской свадьбе.

Впервые на моей памяти отец невесты не наливал втихаря за углом, а раздавал тихонечко котлеты из контейнера.

Никогда не пробовал мясо, потому что рос в семье вегетарианцев. Недавно застукал своих родителей за поеданием мяса. Оказалось, что они просто экономили на мне все эти годы.

Мой сын принимает участие в социальном эксперименте, при котором в течение двух недель нужно носить футболку с надписью "СТАНОВИТЕСЬ ВЕГАНОМ" и узнавать, как на это будут реагировать люди.

На данный момент его уже ударили в лицо, в него плюнули и швырнули бутылку!

Интересно, что будет, когда он выйдет на улицу.

— Вегетарианство — это норма! Если ребенку дать яблоко, он его скушает. А если ребенку дать кролика, он начнет с ним играть.

— Хм-м-м… Если ваш ребенок начнет играть с жареным кроликом, я думаю, это повод проверить его у психиатра.

— Люблю есть все вегетарианское!

— Ага, я тоже! Особенно с мясом…

Теги:
#Шутки #Юмор #Международный день вегана #Анекдоты