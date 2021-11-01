Понедельник - это не повод грустить: шутки, которые заставят вас смеяться
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Диалог в гаражах:
— Как думаешь — сейчас можно купить летнюю резину дешевле, чем весной?
— Сейчас всё можно купить дешевле, чем будет весной!
После прививки у человека повышается температура, потому что чипы для вакцины разрабатывает фирма AMD.
В вагон метро входит мужчина в форменной одежде и говорит:
— Пассажиры, извините, что я к вам обращаюсь. Я машинист этого поезда, собираю деньги на открытие дверей на следующей станции…
Объявление в маршрутке:
"За рулем опытный водитель, это уже его десятая маршрутка".
Изобретательность женщин в сокрытии супружеской измены подарила человечеству самую распространённую религию в мире.