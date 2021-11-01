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Понедельник - это не повод грустить: шутки, которые заставят вас смеяться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Понедельник - это не повод грустить: шутки, которые заставят вас смеяться Новость обновлена 01 ноября 2021, 11:37

Очень забавная подборка шуток, которая сделает ваш день веселым.

Диалог в гаражах:

— Как думаешь — сейчас можно купить летнюю резину дешевле, чем весной?

— Сейчас всё можно купить дешевле, чем будет весной!

После прививки у человека повышается температура, потому что чипы для вакцины разрабатывает фирма AMD.

В вагон метро входит мужчина в форменной одежде и говорит:

— Пассажиры, извините, что я к вам обращаюсь. Я машинист этого поезда, собираю деньги на открытие дверей на следующей станции…

Объявление в маршрутке:

"За рулем опытный водитель, это уже его десятая маршрутка".

Изобретательность женщин в сокрытии супружеской измены подарила человечеству самую распространённую религию в мире.

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